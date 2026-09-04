Ukraine vươn tới tận cửa ngõ Moscow, tấn công cảng Sochi,chung cư rung chuyển, bốc cháy dữ dội

Một địa điểm trúng đòn tấn công của Ukraine. Ảnh Exilenova+ / Telegram)

Theo giới chức Nga và các kênh theo dõi tình hình chiến sự, các cuộc tấn công này là đòn đáp trả trực diện trong bối cảnh Moscow vẫn đang duy trì chiến dịch không kích dữ dội nhằm vào Kiev suốt nhiều ngày qua.

Tấn công sát sạt căn cứ quân sự chiến lược của Moscow

Tại thị trấn Kubinka – nằm cách thủ đô Moscow khoảng 60 km về phía tây, một vụ tập kích bằng UAV đã gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại tầng 8 và tầng 9 của một tòa nhà chung cư. Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov cho biết khoảng 10 cư dân đã được sơ tán khẩn cấp và may mắn không có thương vong về người.

Đáng chú ý, Kubinka là nơi đặt một căn cứ không quân chiến lược của Nga – đại bản danh của các đội bay biểu diễn quân sự nổi tiếng "Hiệp sĩ Nga" và "Chim yến", đồng thời nằm sát khu phức hợp công viên quân sự Patriot Park.

Một chung cư khác cũng hứng chịu đòn đánh tương tự tại Pavlovsky Posad, thị trấn nằm ở phía đông Moscow. Một UAV đã lao thẳng vào tòa nhà trên phố 1/5, thổi bay khung cửa sổ của nhiều căn hộ khiến người dân một phen hoảng loạn tháo chạy.

Ngay tại khu vực lân cận thuộc huyện Bogorodsky, một nhà máy tại Bolshoye Bunkovo cũng bùng phát hỏa hoạn do trúng UAV, dù Thống đốc Vorobyov từ chối tiết lộ danh tính cơ sở này.

Phía Nga tuyên bố các lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng ít nhất 94 UAV qua đêm, trong đó có 56 chiếc chỉ tính riêng tại khu vực Moscow, song những con số này hiện chưa thể được kiểm chứng độc lập.

Cảng Sochi bên bờ Biển Đen chìm trong "biển lửa"

Không chỉ miền trung nước Nga chao đảo, khói lửa cũng lan đến miền nam khi các UAV Ukraine tiếp tục nhắm vào khu vực cảng biển tại Sochi - thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng bên bờ Biển Đen.

Các đoạn video được lan truyền trên các kênh giám sát cho thấy một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu vực cảng. Hiện tại, Thống đốc vùng Krasnodar lẫn thị trấn Sochi vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức hay công bố chi tiết về mức độ thiệt hại.

Giới quan sát nhận định, các chiến dịch tập kích tầm xa liên tiếp nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, công nghiệp và năng lượng bên trong lãnh thổ Nga là chiến lược của Kiev nhằm làm suy yếu năng lực duy trì chiến tranh của Moscow.

Vòng xoáy trả đũa không hồi kết

Loạt đòn tấn công thọc sâu vào nội địa Nga diễn ra đúng vào thời điểm thủ đô Kiev của Ukraine bước sang ngày thứ tám liên tiếp (tính từ 27/8) oằn mình hứng chịu chiến dịch oanh tạc không ngớt bằng drone từ phía Nga.

Moscow liên tục thả các đợt UAV tấn công dồn dập ngày đêm nhằm vào thủ đô Ukraine, khiến hệ thống báo động không kích hú còi liên tục, làm tê liệt giao thông công cộng, trường học và các hoạt động kinh doanh. Chiến thuật bào mòn này cho thấy cuộc chiến trên không giữa hai bên đang leo thang đến mức độ khắc nghiệt chưa từng có, nơi cả hai thủ đô đều không còn là vùng đất an toàn.