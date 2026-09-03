Toàn cảnh vụ mua đi bán lại thiết bị y tế để nâng giá của Công ty Việt Mỹ đến bắt Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Ngày 2/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có dấu hiệu vi phạm liên quan ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Thuấn về tội Nhận hối lộ, theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: BCA.

Theo cơ quan điều tra, ông Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Thuấn theo quy định.

Lập doanh nghiệp trong nước, 8 pháp nhân ở nước ngoài để mua đi bán lại, nâng khống giá thiết bị y tế

Trước đó, ngày 25/7, Bộ Công an thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán công ty, để điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh (từ trái qua). Ảnh: BCA.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Chân Phương thành lập và điều hành 3 doanh nghiệp tại Việt Nam gồm: Công ty Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim và Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai. Người này đồng thời lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong để thực hiện việc mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế và thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định việc sử dụng các pháp nhân ở nước ngoài để nâng khống giá hàng hóa giúp nhóm này thu lợi bất chính lớn, đồng thời gây thất thu ngân sách Nhà nước, làm tăng chi phí đầu tư y tế và đẩy giá thuốc, thiết bị y tế lên cao, ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

Trong quá trình nhập khẩu, các đối tượng còn lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối, đưa nhiều thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa hàng đi kèm.

Vụ án được phát hiện như thế nào?

Theo Bộ Công an, vụ án được phát hiện trong quá trình C03 điều tra các dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu thiết bị y tế và thuốc tân dược.

Cơ quan điều tra xác định việc thành lập các pháp nhân ở nước ngoài để thực hiện chuyển giá, trốn thuế không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn làm méo mó môi trường cạnh tranh, làm tăng chi phí đầu tư y tế và giá thuốc.

Hiện, C03 đang tiếp tục tập trung làm rõ quy mô vụ án, vai trò và hành vi của các bị can cùng những người liên quan; đồng thời xác minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và truy tìm, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã hoặc đang thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế thông qua việc thành lập pháp nhân ở nước ngoài hoặc các hình thức tương tự chủ động chấm dứt vi phạm, kê khai bổ sung và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.