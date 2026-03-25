Thùng Lavie đựng toàn USD với mục đích can thiệp Đoàn của UBKT Trung ương trong vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

VKSND tối cao vừa ra cáo trạng, truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” số tiền 803 tỷ đồng tại các dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Hai thuộc cấp của bà Tiến là Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn, cùng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế, còn bị đề nghị truy tố thêm tội nhận hối lộ do thỏa thuận “ăn chia” 5% giá trị thanh toán trước thuế với các nhà thầu.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo cấp dưới tiếp cận đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: DV.

Trong đó, Nguyễn Chiến Thắng bị truy tố vì nhận hơn 51,7 tỷ đồng; không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Còn ông Tuấn bị truy tố vì nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng; không tính 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng.

Bà Tiến khai từng nhận 7,5 tỷ đồng từ hai thuộc cấp nói trên nhưng không thỏa thuận, không biết nguồn gốc số tiền. Đến nay, bà đã 3 lần nộp tổng cộng 14,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

Liên quan vụ án, viện kiểm sát cáo buộc Lê Thanh Thiêm (SN 1968), Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, ngày 11/3/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016- 2021.

Biết việc này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế (nguyên Kế toán trưởng Ban Y tế trọng điểm) trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng để liên hệ với Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ.

Lê Thành Công biết bị can Lê Thanh Thiêm là người có mối quan hệ xã hội rộng nên Công đưa Thắng đến gặp Thiêm để giới thiệu, nhờ Thiêm.

Vài ngày sau, Thiêm gọi điện bảo bị can Thắng đến nhà mình và khi gặp, Thiêm nói đã “nhờ được” nhưng cần 2 triệu USD. Ông Thắng đồng ý và đã 3 lần đưa tiền cho Thiêm.

Lần thứ nhất, khoảng giữa tháng 9/2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị được 1 triệu USD, để vào Vali hiệu Samsonite, nhờ người đưa đến một nhà hàng trên phố Nguyễn Khắc Cần, trao cho Lê Thanh Thiêm.

Lần thứ 2, ngày 27/9/2021, Nguyễn Chiến Thắng chuẩn bị 600.000 USD, để vào thùng giấy đựng nước Lavie, đưa đến nhà riêng của Lê Thanh Thiêm cho bị can này.

Lần thứ 3, ngày 29/9/2021, Nguyễn Chiến Thắng lấy 400.000 USD, để vào túi xách hiệu Samsonite, cũng đưa cho Thiêm tại nhà riêng ông ta.

Về nguồn gốc số tiền 2 triệu USD, ông Thắng khai lấy từ nguồn do các nhà thầu đưa khi còn làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm chưa chi hết nên gửi tiết kiệm khoảng 28 tỷ đồng.

Ông Thắng rút tiền rồi liên hệ với các tiệm vàng trên phố Hà Trung đổi từ tiền đồng sang USD để đưa cho Thiêm.

Quá trình điều tra, có căn cứ xác định Lê Thanh Thiêm nhận của Nguyễn Chiến Thắng 2 triệu USD và hứa hẹn sẽ giúp Thắng không bị xử lý do có sai phạm trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Viện kiểm sát kết luận, sau khi nhận tiền, Lê Thanh Thiêm không đưa cho tổ chức, cá nhân nào mà chiếm đoạt hết.

Trước đó, kết luận điều tra vụ án thể hiện, bị can Thiêm khai sau khi nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, đã 2 lần chuyển lại cho ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên ủy ban kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn làm việc với Bộ Y tế về các dự án Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, tổng số 1,4 triệu USD để ông Hiệp tạo điều kiện cho Ban Y tế trọng điểm và cá nhân Nguyễn Chiến Thắng.

Kết luận điều tra nêu, ông Nguyễn Quốc Hiệp bác bỏ lời khai trên, cho hay bản thân là Trưởng Đoàn kiểm tra theo về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đoàn tiến hành kiểm tra đổi với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định và phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên cung cấp thông tin liên quan để cảnh sát vào cuộc, xử lý theo quy định.

Ông Hiệp khẳng định, quá trình Đoàn kiểm tra số 35 tiến hành kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, ông không được Lê Thanh Thiêm nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cá nhân Nguyễn Chiến Thắng và Bộ Y tế.

Ông Hiệp không nhận tiền từ Lê Thanh Thiêm. Cơ quan điều tra tiến hành đối chất giữa ông Nguyễn Quốc Hiệp và Lê Thanh Thiêm nhưng các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Cơ quan tố tụng kết luận, Đoàn kiểm tra làm đúng quy định của Đảng. Còn Lê Thanh Thiêm sau khi nhận tổng cộng 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng, đã chiếm đoạt số tiền này mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng, có các lời khai phù hợp với diễn biến hành vi Lê Thanh Thiêm trao đổi và chuẩn bị nguồn tiền rồi 3 lần đưa cho Thiêm 2 triệu USD. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khai phù hợp với diễn biến hành vi trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng để tiếp cận với Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ, theo kết luận điều tra.