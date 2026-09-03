Tổng thống Nga Putin chạm trán hổ khi lái xe xuyên rừng

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

“Tôi vừa có chuyến thăm vùng Primorye. Chuyến thăm kéo dài vài ngày. Tôi muốn kể lại một câu chuyện. Chúng tôi đang lái xe xuyên rừng thì một con hổ xuất hiện. Nó đi vòng qua đầu xe, vẫy đuôi và không chịu rời đi. Đúng là chúa tể rừng xanh”, ông Putin nói. “Thật hào hứng khi được chứng kiến thiên nhiên hoang dã ở nơi này”.

Cũng theo Tổng thống Nga, việc bảo tồn thiên nhiên tại vùng Viễn Đông và Bắc Cực là một trong những ưu tiên của đất nước.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu và tiêu chuẩn về môi trường trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, các cơ sở công nghiệp và phát triển các mỏ tài nguyên mới”, Tổng thống Putin phát biểu.

“Chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm như hồ Baikal, các con sông lớn ở Viễn Đông - sông Amur và sông Lena, cũng như bảo tồn hổ Amur, báo Viễn Đông và các loài quý hiếm khác vốn tạo nên di sản thiên nhiên độc đáo của khu vực và cả đất nước”, ông Putin nhấn mạnh.

Cũng trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Nga đã đề cập đến một số vấn đề thu hút sự quan tâm như quan hệ giữa nước này với Mỹ, hay việc giải quyết xung đột với Ukraine.

Theo ông Putin, các cuộc tiếp xúc giữa Mátxcơva và Washington vẫn đang tiếp diễn.

Tổng thống lưu ý, rằng mọi người đều đã biết về các cuộc tiếp xúc ở cấp độ cơ quan tình báo cũng như thông qua các đại diện của chính quyền Mỹ - những người được Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định để tiếp tục đối thoại với Nga.

"Tất cả những điều này đang phát huy hiệu quả. Tôi hy vọng cuối cùng nó sẽ mang lại kết quả tích cực”, ông Putin nói.

Về cuộc xung đột với Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng, rằng vẫn có cơ hội để đạt được một giải pháp khả thi.

"Chúng tôi biết ơn tất cả những ai đang nỗ lực đóng góp vào việc giải quyết vấn đề này. Liệu có cơ hội nào không? Theo tôi là có", ông nói.

Tuy nhiên, theo ông Putin, việc đạt được thỏa thuận là trách nhiệm của Nga và Ukraine, trong khi các quốc gia khác chỉ có thể hỗ trợ và giúp đỡ.

"Trước hết, Nga và Ukraine phải đạt được thỏa thuận. Tất cả các quốc gia khác đều sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ. Không chỉ Mỹ, mà cả các quốc gia đang có mặt tại đây”, ông Putin nói.

Ông cho biết thêm, rằng Trung Quốc cũng luôn quan tâm đến vấn đề này và nỗ lực hết sức để đảm bảo vấn đề được giải quyết, chủ yếu thông qua các biện pháp hòa bình.