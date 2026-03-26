Sai phạm xuất phát từ lời gợi ý của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Như VietNamNet đã đưa tin, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 người khác vừa bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ.

Tháng 3/2014, Bộ Y tế có quyết định thành lập Ban Y tế trọng điểm (YTTĐ) gồm 18 thành viên, trong đó, ông Nguyễn Chiến Thắng là giám đốc. Ban YTTĐ đại diện Bộ Y tế làm chủ đầu tư 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.

Theo cáo trạng, trước khi thành lập Ban YTTĐ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế) có đi dự khánh thành một bệnh viện tư ở Hà Nội và sau đó trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng rằng: “Công ty VK Vương quốc Bỉ thiết kế bệnh viện này đẹp, hiện đại, nên anh xem có thể thuê để thực hiện 2 dự án bệnh viện của mình”.

Sau 3 ngày Ban YTTĐ được thành lập, ông Thắng nhận được văn bản của Công ty VK Việt Nam, đề ngày 10/3/2014, giới thiệu Công ty VK Architects and Engineers tại Vương quốc Bỉ và Công ty VK Việt Nam (gọi tắt là Công ty VK) có năng lực, kinh nghiệm, đề nghị Ban Y tế trọng điểm xem xét chấp thuận cho Công ty VK được chỉ định làm đơn vị tư vấn thiết kế chính cho 2 dự án trên.

Mặc dù không được Công ty VK cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm, nhưng do có gợi ý trước đó của bà Nguyễn Thị Kim Tiến nên ông Thắng đã giao cho cấp dưới lập tờ trình và triển khai các thủ tục để chỉ định Công ty VK là đơn vị tư vấn thông qua hình thức tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế.

Thực hiện chỉ đạo của ông Thắng, dù không khảo sát, đánh giá năng lực của các nhà thầu trong nước, cũng không có tài liệu chứng minh năng lực hay kinh nghiệm của Công ty VK, nhưng cấp dưới của ông Thắng vẫn soạn thảo và trình Giám đốc Ban YTTĐ ký 2 tờ trình với nội dung đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép thuê tư vấn nước ngoài với lý do tư vấn trong nước không đảm bảo yêu cầu.

Trách nhiệm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Theo tài liệu điều tra, ngày 24/3/2014, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định phê duyệt đề nghị trên của Ban YTTĐ. Để hợp thức hồ sơ tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc, Công ty VK lập 3 phương án kiến trúc cho mỗi dự án. Trong đó 1 phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng, còn 2 phương án chuẩn bị sơ sài.

Sau đó, Tổ chuyển gia ký hợp thức kết quả bỏ phiếu, đánh giá, đồng ý chọn phương án 1. Trên cơ sở đó, ông Thắng ký tờ trình đề nghị Bộ Y tế phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức do Công ty VK đề xuất và được bà Nguyễn Thị Kim Tiến ký phê duyệt.

Cáo buộc cũng cho rằng, Ban YTTĐ đã tự đưa ra công thức không có căn cứ pháp lý khi lập dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài để đảm bảo giá trị 24 tỷ đồng/1 bệnh viện theo đề xuất của nhà thầu và vẫn được Viện Kinh tế xây dựng ban hành văn bản thẩm tra dự toán là trái quy định.

Từ những hành vi sai phạm nêu trên, dẫn đến Ban YTTĐ ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài không đúng quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 70 tỷ đồng. Trách nhiệm chính trong việc để xảy ra sai phạm và hậu quả nêu trên, cơ quan tố tụng cho rằng thuộc về bà Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Nguyễn Chiến Thắng và những người liên quan khác.