11 người bị tuyên tử hình trong chuyên án VN10

Ngày 3/9, sau hai tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên Hà Danh Nậm, 52 tuổi, quê Nghệ An, cùng 10 người mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt bổ sung mỗi người 50-100 triệu đồng.

Hoàng Sỹ Thắng cùng cháu rể Bùi Văn Ánh, đều quê Nghệ An, và gần 20 bị cáo khác bị phạt tù chung thân về tội Mua bán hoặc Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và các bị cáo còn lại lĩnh một năm 6 tháng tù treo, đến 29 năm tù về một hoặc nhóm tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo tòa, cáo trạng truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội và có căn cứ. Vụ án có người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và những người tham gia với vai trò đồng phạm, nên hình phạt được phân hóa theo vị trí, mức độ thực hiện hành vi trong từng nhánh.

HĐXX cho biết áp dụng nguyên tắc xử lý nghiêm người cầm đầu, giữ vai trò chính và xem xét khoan hồng đối với các đồng phạm có tình tiết giảm nhẹ.

Khi lượng hình, tòa đánh giá phần lớn bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Riêng Nậm, ba bị cáo đang bị truy nã và Vũ Hải Anh không thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX trong phiên tòa xét xử chuyên án VN10. Ảnh: Phạm Hải

Ma túy giấu trong tuýp kem đánh răng

HĐXX xác định Hà Danh Nậm giữ vai trò quan trọng, liên quan nhiều nhánh trong đường dây.

Đầu tháng 1/2023, Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng, 39 tuổi, nhận các kiện hàng từ nước ngoài, trong đó ma túy được giấu trong tuýp kem đánh răng, lẫn với hàng tiêu dùng. Thắng rủ cháu rể Bùi Văn Ánh tham gia nhận và giao hàng.

Đến đầu tháng 3/2023, Nậm đã chuyển trót lọt cho Thắng 7 chuyến bằng cách này. Thắng trực tiếp nhận, phân chia ma túy rồi chỉ đạo Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Ngoài hình thức xách tay, Nậm còn đưa ma túy về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Các kiện hàng được gửi từ Pháp về Hà Nội, sau đó chuyển đến người nhận tại nhiều địa phương.

Nguyễn Huy Hoàng được xác định cầm đầu một trong những nhánh phân phối, tiêu thụ lượng lớn ma túy từ Nậm.

Tòa đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo ngụy trang ma túy trong hàng hóa, đồ thiết yếu; lợi dụng dịch vụ ký gửi, chuyển phát; sử dụng ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao và tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu hoạt động.

Các bị cáo bị tạm giam nghe tuyên án tại điểm cầu Trại tạm giam Chí Hòa. Ảnh: Hải Duyên

Từ 4 valy của tiếp viên đến chuyên án ma túy gần 29.000 tỷ đồng

Đường dây bị phát hiện sáng 16/3/2023, khi hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện dấu hiệu bất thường qua máy soi hành lý của 4 tiếp viên hàng không. Kiểm tra các vali, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 8 kg thuốc lắc, hơn 3 kg ketamine cùng cocain.

Từ vụ việc, Công an TP HCM phối hợp các lực lượng xác lập chuyên án VN10, mở rộng truy xét những người liên quan. Cơ quan điều tra sau đó xác định không có căn cứ xử lý hình sự 4 tiếp viên.

Theo cơ quan tố tụng, đường dây được tổ chức thành nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu, với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng. Quá trình mở rộng chuyên án, hơn 2.700 bị can bị khởi tố trong 477 vụ án; riêng vụ án đang xét xử có 227 bị cáo.

PC04 Công an TP HCM cũng phát hiện, bắt nhiều người cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây sử dụng.