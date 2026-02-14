Sân bay Nội Bài đông nghịt

Có mặt tại sân bay Nội Bài hôm nay để làm thủ tục đi Phú Quốc, Michael - du khách đến từ Đức - cho biết mặc dù các quầy thủ đều chật kín người và hành lý khiến thời gian làm thủ tục của mọi người có thể kéo dài hơn một chút, nhưng anh thấy ai ai cũng đều rạng rỡ cả.

Rahul (34 tuổi), nhân viên một công ty du lịch Ấn Độ tại Hà Nội cho biết cùng đồng nghiệp chọn bay sớm từ Hà Nội vào TPHCM để tránh đông, nhưng vẫn “bị choáng” trước cảnh tượng đông nghẹt thở tại sân bay Nội Bài. “Mọi người rất vội, nhưng tôi thấy ai cũng háo hức vì họ đang về quê để ăn Tết Nguyên đán” Rahul nói.

Dòng người ùn ùn đến sân bay Nội Bài để về nhà đón Tết.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, hôm nay sân bay bước vào cao điểm trước Tết khi ﻿ đón gần 116.300 lượt khách với 674 chuyến bay cất hạ cánh; trong đó khách nội địa gần 66.300 lượt, khách quốc tế gần 50.000 lượt.

Trong đó, từ ngày 10-16/2, sân bay phục vụ hơn 725.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, với gần 4.470 lượt chuyến bay. Ngày 15/2, lượng khách dự kiến vượt 116.000 lượt, cùng hơn 670 chuyến bay cất hạ cánh.

Không khí nhộn nhịp này sẽ còn kéo dài đến trong và sau Tết. Từ 17 đến 22/2 (29 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), Nội Bài ước tính phục vụ hơn 737.270 lượt khách, tăng 12%, với 4.530 chuyến bay, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm sau Tết dự kiến là 22/2, lượng khách dự kiến là gần 117.300 lượt và gần 680 chuyến bay.

Đại diện Cảng Hàng không Nội Bài khuyến cáo hành khách nên chủ động làm thủ tục trực tuyến như check-in qua website, ứng dụng di động, kiosk tại sân bay hoặc sử dụng sinh trắc học trên nền tảng VNeID để tiết kiệm thời gian.

Để giảm áp lực cho nhà ga và khu vực đỗ xe, hành khách cũng được khuyến khích hạn chế người thân đưa tiễn và ưu tiên sử dụng phương tiện vận tải công cộng.