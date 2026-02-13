Khách quốc tế thốt lên câu này sau khi dạo chơi chợ hoa Hàng Lược vào chiều 26 Tết Nguyên đán

Chợ Hoa Xuân Hàng Lược. (Ảnh: Huy Hoàng)

Chợ hoa Hàng Lược: Du khách quốc tế háo hức đến tham quan, mua sắm

Chợ hoa Hàng Lược là phiên chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội với lịch sử hàng trăm năm, nơi không chỉ đơn thuần là một điểm giao thương mà còn trở thành một "di sản sống", một không gian văn hóa đặc trưng mà ở đó, mỗi nhành đào, gốc quất đều mang nét văn hóa của người Tràng An.

Người dân Thủ đô đến đây không chỉ để "mua" mà còn để "cảm". Họ tìm đến Hàng Lược như một thói quen tự thân, một cuộc hành hương về với những giá trị cốt lõi nhất của phong vị Tết cổ truyền.

Nhiều gian hàng bày bán đồ thờ cũng như các đồ giả cổ.

Chợ hoa trải dài trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và Phùng Hưng, trong đó điểm nhấn chính là phố Hàng Lược với những gian hàng bày bán quất, đào, hoa tulip, lan hồ điệp cùng nhiều món đồ giả cổ.

Đặc biệt, các cửa hàng đỏ rực sắc màu với hoa trang trí nhà cửa, những xấp bao lì xì đa dạng, cùng nhiều món đồ lưu niệm bắt mắt đã trở thành điểm thu hút đông đảo du khách nước ngoài đến tham quan và mua sắm.

Nam du khách Martin, đến từ Mỹ hào hứng dạo chơi chợ hoa Hàng Lược.

Chia sẻ với Dân Việt, nam du khách Martin, đến từ Mỹ hào hứng cho biết: "Tôi rất vui khi được tham gia chợ hoa Hàng Lược, được ngắm nhìn mọi người tất bật mua sắm Tết như cây cảnh, hoa tươi, đồ trang trí nhà cửa… Tôi cảm thấy vô cùng thú vị khi trực tiếp cảm nhận không khí mua sắm rộn ràng của người Hà Nội.

Bình thường tôi cũng thường đi qua phố Hàng Lược và thấy lượng xe cộ khá đông, nhưng vào những ngày này, con phố như khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác – sôi động và nhộn nhịp hơn hẳn.

Tôi đã sống ở Việt Nam khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được đi chợ Tết và tận hưởng không khí đặc biệt như thế này.

Tôi dự định sẽ mua một ít bao lì xì và bánh chưng. Tôi rất thích bánh chưng của Việt Nam và cũng mong có cơ hội được trải nghiệm tự tay gói bánh. Tôi yêu mến Việt Nam, con người và cảnh sắc nơi đây. Tôi thực sự muốn góp một phần nhỏ bé của mình để ủng hộ du lịch và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam".

Vợ chồng du khách Maria (Nga) và Abdullah (Thổ Nhĩ Kỳ) chia sẻ: “Khi nhìn thấy khu chợ, tôi thực sự ấn tượng bởi không gian rực rỡ sắc màu. Ở mỗi góc phố đều bày bán những món quà lưu niệm độc đáo, đặc biệt là sắc đỏ xuất hiện khắp nơi và thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi rất thích không khí Tết tại đây, tuy nhiên lượng người và xe đông cũng khiến tôi đôi chút bối rối. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi rất mong sẽ có dịp quay trở lại”.

Nữ du khách người Nga cũng cho biết, cô đã mua một món quà lưu niệm của Việt Nam để mang về tặng mẹ – một sản phẩm được làm từ tiền xu – và hy vọng mẹ cô yêu thích món quà này.

Du khách nước ngoài mua quà tại chợ hoa Hàng Lược.

Anh Hoàng Thanh, đến từ phường Đống Đa (Hà Nội), cho biết năm nào anh cũng ghé chợ hoa Hàng Lược để mua một vài món đồ, như một thông lệ. Cứ vào chiều cuối năm, anh lại lên chợ hoa.

Theo anh, chỉ khi hòa mình vào không khí ở chợ hoa Hàng Lược, anh mới cảm nhận trọn vẹn Tết đang đến rất gần, với cảnh người mua, kẻ bán tấp nập, rộn ràng và sôi nổi hơn nhiều nơi khác.

Nhiều du khách nước ngoài bày tỏ thích thú với sắc đỏ tại các gian hàng.

Theo ghi nhận của Dân Việt, vào chiều 26 Tết (13/2/2026), lượng khách đến mua sắm tại đây thưa vắng hơn so với những năm trước. Chỉ lác đác vài người dừng lại hỏi mua cành đào hay cây quất. Số lượng du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm cũng giảm đáng kể.

Một du khách tranh thủ check-in với quầy hoa tulip.

Phố Hàng Mã cũng giảm hẳn người mua sắm.

Một chủ shop bán đồ trang trí nhà cửa và lì xì cho hay, năm nay sức mua chỉ bằng 30% của năm ngoái, lượng người dân đi mua sắm ít hơn.

Chưa kể, năm nay Ban quản lý chợ cũng cho người dân đi xe máy vào trong chợ hoa Hàng Lược nên việc di chuyển của du khách đi bộ gặp nhiều khó khăn hơn.