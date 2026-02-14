Thủ tướng Thái Lan đăng ký kết hôn với bạn gái kém 19 tuổi nhân ngày Valentine

Theo tờ The Nation, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (59 tuổi) đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với bà "Jaa" Thananon Niramit (40 tuổi) vào ngày 13/2, ngay trước lễ tình nhân Valentine.

Bà Thananon kém ông Anutin 19 tuổi, câu chuyện tình yêu của hai người bắt đầu khi nhà lãnh đạo Thái Lan tình cờ ghé thăm quán cà phê của bà Thananon. Hai người bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò trong khoảng 2 năm, sau đó chính thức công khai mối quan hệ với truyền thông vào năm 2022. Kể từ đó đến nay, bà Thananon đã luôn đồng hành với ông Anutin tại các sự kiện chính trị, xã hội và kinh doanh quan trọng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đăng ký kết hôn với bà "Jaa" Thananon Niramit. Ảnh: The Nation

Nguồn tin của The Nation tiết lộ, buổi lễ đăng ký kết hôn diễn ra trong không khí vui vẻ, với sự chứng kiến của 2 người con của Thủ tướng Anutin, bà Naiyaphak Charnvirakul và ông Seranee Charnvirakul. "Tôi lựa chọn ngày 13/2 để đăng ký kết hôn vì đây là ngày cát tường theo chiêm tinh Thái Lan", ông Anutin cho biết.

Trong khi đó, bà Thananon mô tả nhà lãnh đạo Thái Lan là người "ấm áp, giản dị, thường xuyên để ý tới những chi tiết nhỏ và luôn tôn trọng mọi người xung quanh".

"Tôi không nghĩ câu chuyện của mình là 'tiếng sét ái tình', mà đó là một quá trình cần thời gian dài. Anh ấy đã thường xuyên tới quán cà phê và hỏi thăm về sức khỏe của mẹ tôi", bà Thananon chia sẻ.

Trên thực tế, đây là lần đăng ký kết hôn thứ 3 của Thủ tướng Anutin, nhưng sự kiện này vẫn thu hút được sự chú ý rất lớn của dư luận Thái Lan vì diễn ra ngay trước Valentine.