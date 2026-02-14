Việt Nam chuyển 250 tấn gạo, hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực

Số gạo này được đại diện chính phủ và doanh nghiệp sản xuất lúa gạo Agri VMA của Việt Nam bàn giao ngày 13/2 cho phía Cuba tại trụ sở của công ty nông nghiệp Citricos Caribe S.A ở Havana.

Đây là lô gạo đầu tiên được Việt Nam trao cho Cuba trong năm 2026 theo thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Nông nghiệp Cuba, theo TTXVN. Số gạo này thuộc giống lúa lai CT16, với năng suất trên 7 tấn thóc tươi mỗi ha, hiện được Agri VMA trồng trên diện tích hơn 1.000 ha tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio.

Thứ trưởng Nông nghiệp Cuba Telce Abdel Gonzalez khẳng định phía Cuba sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án sản xuất lúa gạo của doanh nghiệp Agri VMA tại Los Palacios, tiến tới nhân rộng mô hình sản xuất ra các địa phương khác của Cuba.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long (phải) trao tượng trưng 250 tấn gạo cho Thứ trưởng Nông Nghiệp Cuba Telce Abdel Gonzalez. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Gonzalez đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Cuba, góp phần thúc đẩy sản xuất nông sản và đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba; đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư ở Cuba, không chỉ trong lúa gạo mà còn sản xuất các nông sản khác.

Ông Gonzalez khẳng định hợp tác nông nghiệp góp phần đưa hợp tác kinh tế song phương ngang tầm mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh việc các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng sản xuất tại Cuba là một minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện song phương, thể hiện niềm tin của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư sản xuất tại Cuba, bất chấp những khó khăn mà Cuba đang trải qua.

Đại sứ Lê Quang Long khẳng định thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực luôn nhận được sự quan tâm cao của lãnh đạo Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hôm 2/2 tiếp Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cuba kiêm Ngoại trưởng Bruno Rodriguez Parrilla, khẳng định Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các dự án hợp tác về lúa gạo, góp phần giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực.

Nhấn mạnh nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói "vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" của Lãnh tụ Fidel Castro, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam cũng nguyện hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.