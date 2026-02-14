Chi tiết đợt không khí lạnh đêm Giao thừa ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (14/2), phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24–27 độ C.

Dự báo khoảng gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 17/2 được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4.

Miền Bắc đón không khí lạnh vào đúng đêm Giao thừa.

Từ đêm 16/2 đến 1902, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17–19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16–19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Hà Nội từ đêm 16–19/2 có mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17–19/2 trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17–19 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động; sóng cao 1,5–2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh; sóng cao 3,0–5,0m.

Từ 18/2, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, giật 7–8, biển động; sóng cao 2,0–4,0m.

Cơ quan khí tượng cho biết, đợt không khí lạnh này ít có khả năng xuất hiện thiên tai nguy hiểm kèm theo. Tuy nhiên, gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

Khu vực phía Đông Bắc Bộ: có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng năng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi trời rét.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng phía Tây Bắc Bộ trời rét. Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 16/2 đến ngày 24/2

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ đêm 16-19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét, riêng thời kỳ từ ngày 17-19/2 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 17-20/2 có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.