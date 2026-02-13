Hàng trăm người hào hứng bắt cá mát trên suối cuối năm ở miền Tây Nghệ An

9h sáng nay (12/2) anh Vi Văn Giao (42 tuổi) cùng con trai 16 tuổi, trú ở bản Hạt, xã Yên Na mang theo chài, vợt, tới suối Chà Hạ chảy qua địa bàn bản dài hơn 2 km để bắt cá trong ngày hội của bản.

Nhiều người dân bản Xiêng Nứa (xã Yên Na) xuống suối trong ngày hội hôm nay. (Ảnh: Yên Na).

Những điểm nước sâu chừng 1 đến 2 mét, nghi có cá trú ngụ thì anh Giao buông chài kéo, trong khi con trai chọn điểm nước nông để vợt. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, hai cha con anh Giao thu đầy một giỏ cá mát chừng 4kg tươi rói.

“Thành quả tuy không nhiều, song rất vui vì đây là công sức chung của bà con dân bản giữ dòng suối sau nhiều tháng. Số cá này sẽ đem về làm thực phẩm ngày Tết hoặc biếu người thân…”, anh Giao tâm sự và thêm rằng việc bắt cá không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà có ý nghĩa gắn kết cộng đồng trong những ngày áp Tết Bính Ngọ 2026.

Người dân tung chài bắt cá. (Ảnh: Yên Na)

Ngoài gia đình anh Giao, sáng nay hàng trăm người dân ở bản Hạt, Xiêng Nứa (xã Yên Na) cùng nhau xuống suối bắt cá. Đây là lần thứ 2 trong năm người dân ở nơi đây tổ chức ngày hội bắt cá tập thể (trước đó họ đã tổ chức khi kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc).

Trên con suối rộng 10 -20 m quanh co giữa núi non trùng điệp, tiếng bà con í ới gọi nhau, hò reo mỗi khi bắt được những con cá, cua bỏ vào giỏ. Trong đó có thanh niên trai tráng bắt được nhiều thì san sẻ bớt thành quả cho người lớn tuổi hay trẻ nhỏ.

Ngày hội bắt cá ở đây do dân bản tự đặt ra quy định, họ bắt đầu từ 9h sáng đến cuối buổi chiều cùng ngày. Dụng cụ bắt cá là lưới, chài, vợt, xiên,...song nghiêm cấm sử dụng kích điện và các biện pháp tận diệt khác.

Thành quả của hai cha con anh Vi Văn Giao, trú bản Hạt, xã Yên Na sau hơn 1 giờ bắt cá sáng nay. (Ảnh: Hải Chi).

Theo ước tính, hàng tạ cá, tôm, cua đã được người dân tại hai bản Xiêng Nứa, bản Hạt bắt được trong hôm nay. Trong đó nhiều nhất là cá mát. Mỗi năm các bản tổ chức 1 hoặc hai lần bắt cá.

Ông Quang Văn Đặng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Yên Na cho hay, có 10/16 bản của xã triển khai việc “bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cá mát”. Việc này được các bản triển khai từ năm 2021 khi nhận thấy dòng suối Chà Hạ chảy qua địa bàn bị ô nhiễm nguồn nước, trong khi cá tôm ngày bị cạn kiện do việc đánh bắt tràn lan, không khoa học.

Để thực hiện, các tổ tự quản ở những bản có suối chảy qua sẽ họp dân để tuyên truyền, đồng thời cắm biển cấm đánh bắt, không làm ô nhiễm dòng nước…“Bà con dân bản hưởng ứng rất nhiệt tình và đồng lòng bảo vệ con suối và nguồn cá”, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Yên Na nói thêm. Ngày hội là thành quả một năm người dân chung tay gìn giữ mỗi trường, tạo thêm không khí vui tươi khi Tết đến, xuân về.

Xâu cá mát của một người dân xã Yên Na bắt được hôm nay. (Ảnh: Hải Chi).

Cá mát thường được chế biến bằng nhiều cách như chiên giòn, làm gỏi, hấp, nấu nghệ, kho. Nhưng ngon nhất, đặc trưng nhất phải kể đến là món cá niên nướng với vị béo, bùi, dai của thịt, giòn và ngọt của xương…

Xã Yên Na được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Yên Na và Yên Tĩnh (huyện Tương Dương cũ). Sau sắp xếp xã có diện tích tự nhiên: 297,32 km², quy mô dân số: 9.530 người. Vị trí ở nằm ở phía Tây Nghệ An, với dân tộc Thái chiếm phần đa dân số nơi đây….