Tấn công quy mô lớn hay lực lượng đặc nhiệm: Ông Trump lựa chọn cách tấn công Iran

Ông Trump đang cân nhắc hành động với Iran. Ảnh: Strana.

Theo bài báo, các lựa chọn mà ông Trump đang cân nhắc bao gồm:

1/ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở chương trình hạt nhân của Iran và các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo của nước này;

2/ Điều động các nhóm đặc nhiệm phá hoại nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran.

Tờ NYT viết rằng các máy bay ném bom B-2 và các máy bay chiến lược khác đóng tại Mỹ đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ, nhưng việc thực hiện phương án hành động cuối cùng sẽ đòi hỏi sự chuẩn bị bổ sung - chủ yếu là việc triển khai hệ thống phòng không để bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Chiến dịch phức tạp hơn

Trong khi đó, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự kéo dài chống lại Iran nếu ông Trump từ bỏ mọi nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận với Tehran.

"Quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài nhiều tuần chống lại Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công, điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn bao giờ hết giữa hai nước" - cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Theo hãng tin này, việc chuẩn bị cho các chiến dịch chống lại Iran hiện phức tạp hơn nhiều so với các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi mùa hè năm ngoái. Lần này, quân đội Mỹ không chỉ lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân mà còn cả lực lượng chính phủ và an ninh. Mỹ dự đoán Tehran sẽ trả đũa, điều này có thể dẫn đến một loạt các cuộc tấn công qua lại.

Trước đó vào thứ Sáu, ông Trump cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai của Hải quân Mỹ sẽ sớm được triển khai đến Trung Đông trong trường hợp các cuộc đàm phán với Iran thất bại.

Theo tờ New York Times, tàu sân bay thứ hai hướng đến Trung Đông sẽ là tàu Gerald R. Ford và các tàu hộ tống của nó, hiện đang ở vùng biển Caribbean .

Tuần trước trong các cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Netanyahu, ông Trump từng tuyên bố sẽ tiếp tục đối thoại với Iran.

"Nếu điều này thành công, tôi đã thông báo với Thủ tướng rằng đây sẽ là phương án ưu tiên. Nếu không, chúng ta chỉ cần chờ xem kết quả ra sao. Lần trước, Iran đã quyết định rằng tốt hơn hết là họ không nên đạt được thỏa thuận, và họ đã phải đối mặt với 'Cây búa nửa đêm' - điều đó đã không có lợi cho họ. Tôi hy vọng lần này họ sẽ lý trí và có trách nhiệm hơn - Tổng thống Mỹ viết trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Tờ Wall Street Journal nhắc lại, Iran đã bác bỏ một trong những yêu cầu chính của Mỹ để đạt được một "thỏa thuận".