Sắc Tết rực rỡ tại làng hương Quảng Phú Cầu

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 35km về phía Nam, làng nghề làm hương Quảng Phú Cầu bước vào mùa bận rộn nhất trong năm. Từ bổ vầu, chẻ tăm, nhuộm chân hương, se bột đến phơi nắng, các công đoạn được người thợ thực hiện liên tục, nhịp nhàng để kịp phục vụ thị trường Tết.

Khắp làng, những bó chân hương đỏ thắm xếp đều dưới nắng tạo nên bức tranh sinh động. Không chỉ giữ vai trò là nơi sản xuất hương truyền thống, những năm gần đây, Quảng Phú Cầu còn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, bởi không gian rực rỡ sắc màu và đậm đà hơi thở Tết cổ truyền của làng quê Bắc Bộ.

Những công đoạn như chẻ tre, vót tăm đến se hương đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm.

Nhuộm chân hương là khâu quyết định màu sắc thành phẩm.

Những bó chân hương đỏ thắm được xếp tròn, phơi nắng trên sân làng, tạo nên khung cảnh rực rỡ đặc trưng mỗi dịp cuối năm.

Hương phơi kín ngõ xóm, biến những con đường làng thành "bức tranh Tết" đầy màu sắc.

Tận dụng nắng tự nhiên, giúp hương khô đều và giữ mùi thơm đặc trưng.

Góc nhìn từ trên cao của làng nghề làm hương.

Từng nén hương hoàn thiện là kết tinh của nhiều công đoạn thủ công, chứa đựng tâm huyết của người thợ làng nghề trăm năm tuổi.