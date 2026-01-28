Đào thế lạ, bưởi 'khủng' rộn ràng xuống phố đón Tết

Những ngày này, dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen) các hộ kinh doanh đã đưa rất nhiều đào "khủng" thế lạ, bưởi, đu đủ... ra trưng bày phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán.

Với những cây đào cổ thụ hàng chục năm tuổi, bên cạnh thế dáng đã được tạo từ trước, người bán còn tỉ mỉ phủ rêu phong lên phần gốc khi trưng bày, qua đó làm tăng vẻ cổ kính và thu hút người mua lựa chọn.

Đào cổ thụ chủ yếu là đào phai kép và đào bích với giá bán dao động từ 25-30 triệu đồng/cây.

Theo tiểu thương, để có được nguồn hàng này, họ đã phải tìm kiếm và đặt mua từ sớm tại các vùng trồng đào truyền thống như Nhật Tân (Hà Nội), Hải Dương, thậm chí lên các tỉnh Tây Bắc.

Phần lớn đào cổ thụ đều đã trải qua nhiều mùa Tết, có cây tuổi đời lên đến vài chục năm. Cây to, thế dáng đẹp, nụ hoa dày đặc thường được các gia đình có điều kiện hoặc các cơ quan, công sở mua về trưng Tết sớm. Chia sẻ khi đi chọn cây cảnh, anh Nguyễn Nhật Thắng cho biết: “Năm nay tôi muốn chọn một gốc đào thế cổ thụ để trưng trong nhà. Những cây được phủ rêu nhìn rất đẹp, có cảm giác xưa cũ, hợp không khí Tết truyền thống”.

Năm nay, cây đu đủ cảnh cũng được tiểu thương tìm kiếm, đưa về phục vụ người dân dịp Tết.

Cùng với đào cổ thụ, bưởi cảnh cũng có mặt sớm tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Vào dịp Tết, bưởi cảnh là mặt hàng được nhiều người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh quan tâm. Tùy vào kích cỡ, dáng, số quả trên cây, mỗi chậu bưởi cảnh có giá dao động từ 5 tới 25 triệu đồng.

Ông Trần Anh Phương (phường Trần Phú, người có nhiều năm buôn bán đào, quất dịp Tết) nhận định, nguồn cây cảnh năm nay giảm do thiên tai, khiến giá bán nhỉnh hơn các năm trước. Tuy nhiên, các cây có thế đẹp, lạ vẫn thu hút sự quan tâm của người chơi cây cảnh.

Các tiểu thương cho biết, dù thời tiết, thiên tai có ảnh hưởng nhất định đến nguồn cung, song giá bưởi cảnh, đào cổ thụ năm nay nhìn chung không biến động nhiều so với các năm trước.

Những chậu bưởi cảnh, quất xuống phố, tạo điểm nhấn sắc vàng giữa không khí Tết cận kề.

Dự kiến, từ nay đến sát Tết Nguyên đán, lượng người dân đi mua hoa, cây cảnh sẽ còn tiếp tục tăng, khiến thị trường hoa xuân thêm phần sôi động.