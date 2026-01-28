Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 181,700 Bán 184,200

BTMH Mua 180,000 Bán 183,000

Tỷ giá

USD Mua 25,870 Bán 26,260

EUR Mua 30,492 Bán 32,100

Đào thế lạ, bưởi 'khủng' rộn ràng xuống phố đón Tết

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026

Không khí xuân đang dần hiện rõ trên từng con phố Hà Tĩnh. Những gốc đào thế lạ uốn lượn cầu kỳ, cùng bưởi “khủng” trĩu quả được các nhà vườn đưa xuống phố, mang theo sắc xuân rộn ràng và đáp ứng thú chơi ngày càng độc đáo của người dân dịp Tết.

Những ngày này, dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen) các hộ kinh doanh đã đưa rất nhiều đào "khủng" thế lạ, bưởi, đu đủ... ra trưng bày phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán.

Những ngày này, dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen) các hộ kinh doanh đã đưa rất nhiều đào "khủng" thế lạ, bưởi, đu đủ... ra trưng bày phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán.

Với những cây đào cổ thụ hàng chục năm tuổi, bên cạnh thế dáng đã được tạo từ trước, người bán còn tỉ mỉ phủ rêu phong lên phần gốc khi trưng bày, qua đó làm tăng vẻ cổ kính và thu hút người mua lựa chọn.

Với những cây đào cổ thụ hàng chục năm tuổi, bên cạnh thế dáng đã được tạo từ trước, người bán còn tỉ mỉ phủ rêu phong lên phần gốc khi trưng bày, qua đó làm tăng vẻ cổ kính và thu hút người mua lựa chọn.

Đào cổ thụ chủ yếu là đào phai kép và đào bích với giá bán dao động từ 25-30 triệu đồng/cây.

Đào cổ thụ chủ yếu là đào phai kép và đào bích với giá bán dao động từ 25-30 triệu đồng/cây.

Theo tiểu thương, để có được nguồn hàng này, họ đã phải tìm kiếm và đặt mua từ sớm tại các vùng trồng đào truyền thống như Nhật Tân (Hà Nội), Hải Dương, thậm chí lên các tỉnh Tây Bắc.

Theo tiểu thương, để có được nguồn hàng này, họ đã phải tìm kiếm và đặt mua từ sớm tại các vùng trồng đào truyền thống như Nhật Tân (Hà Nội), Hải Dương, thậm chí lên các tỉnh Tây Bắc.

Đào thế lạ, bưởi &#39;khủng&#39; rộn ràng xuống phố đón Tết - 5

Đào thế lạ, bưởi &#39;khủng&#39; rộn ràng xuống phố đón Tết - 6

Phần lớn đào cổ thụ đều đã trải qua nhiều mùa Tết, có cây tuổi đời lên đến vài chục năm. Cây to, thế dáng đẹp, nụ hoa dày đặc thường được các gia đình có điều kiện hoặc các cơ quan, công sở mua về trưng Tết sớm. Chia sẻ khi đi chọn cây cảnh, anh Nguyễn Nhật Thắng cho biết: “Năm nay tôi muốn chọn một gốc đào thế cổ thụ để trưng trong nhà. Những cây được phủ rêu nhìn rất đẹp, có cảm giác xưa cũ, hợp không khí Tết truyền thống”.

Phần lớn đào cổ thụ đều đã trải qua nhiều mùa Tết, có cây tuổi đời lên đến vài chục năm. Cây to, thế dáng đẹp, nụ hoa dày đặc thường được các gia đình có điều kiện hoặc các cơ quan, công sở mua về trưng Tết sớm. Chia sẻ khi đi chọn cây cảnh, anh Nguyễn Nhật Thắng cho biết: “Năm nay tôi muốn chọn một gốc đào thế cổ thụ để trưng trong nhà. Những cây được phủ rêu nhìn rất đẹp, có cảm giác xưa cũ, hợp không khí Tết truyền thống”.

Năm nay, cây đu đủ cảnh cũng được tiểu thương tìm kiếm, đưa về phục vụ người dân dịp Tết.

Năm nay, cây đu đủ cảnh cũng được tiểu thương tìm kiếm, đưa về phục vụ người dân dịp Tết.

Cùng với đào cổ thụ, bưởi cảnh cũng có mặt sớm tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Vào dịp Tết, bưởi cảnh là mặt hàng được nhiều người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh quan tâm. Tùy vào kích cỡ, dáng, số quả trên cây, mỗi chậu bưởi cảnh có giá dao động từ 5 tới 25 triệu đồng.

Cùng với đào cổ thụ, bưởi cảnh cũng có mặt sớm tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Vào dịp Tết, bưởi cảnh là mặt hàng được nhiều người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh quan tâm. Tùy vào kích cỡ, dáng, số quả trên cây, mỗi chậu bưởi cảnh có giá dao động từ 5 tới 25 triệu đồng.

Ông Trần Anh Phương (phường Trần Phú, người có nhiều năm buôn bán đào, quất dịp Tết) nhận định, nguồn cây cảnh năm nay giảm do thiên tai, khiến giá bán nhỉnh hơn các năm trước. Tuy nhiên, các cây có thế đẹp, lạ vẫn thu hút sự quan tâm của người chơi cây cảnh.

Ông Trần Anh Phương (phường Trần Phú, người có nhiều năm buôn bán đào, quất dịp Tết) nhận định, nguồn cây cảnh năm nay giảm do thiên tai, khiến giá bán nhỉnh hơn các năm trước. Tuy nhiên, các cây có thế đẹp, lạ vẫn thu hút sự quan tâm của người chơi cây cảnh.

Các tiểu thương cho biết, dù thời tiết, thiên tai có ảnh hưởng nhất định đến nguồn cung, song giá bưởi cảnh, đào cổ thụ năm nay nhìn chung không biến động nhiều so với các năm trước.

Các tiểu thương cho biết, dù thời tiết, thiên tai có ảnh hưởng nhất định đến nguồn cung, song giá bưởi cảnh, đào cổ thụ năm nay nhìn chung không biến động nhiều so với các năm trước.

Những chậu bưởi cảnh, quất xuống phố, tạo điểm nhấn sắc vàng giữa không khí Tết cận kề.

Những chậu bưởi cảnh, quất xuống phố, tạo điểm nhấn sắc vàng giữa không khí Tết cận kề.

Dự kiến, từ nay đến sát Tết Nguyên đán, lượng người dân đi mua hoa, cây cảnh sẽ còn tiếp tục tăng, khiến thị trường hoa xuân thêm phần sôi động.

Dự kiến, từ nay đến sát Tết Nguyên đán, lượng người dân đi mua hoa, cây cảnh sẽ còn tiếp tục tăng, khiến thị trường hoa xuân thêm phần sôi động.

Hoa lan rực rỡ xuống phố, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng
Hoa lan rực rỡ xuống phố, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng

Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, sắc lan rực rỡ như mang mùa xuân đến sớm trên từng góc phố.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Sơn - Nhật Thắng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/01/2026 11:34 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN