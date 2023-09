Rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2023 diễn biến thế nào?

Rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2023 có thể đến muộn. Ảnh minh họa

Mới đây, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra những nhận định về tình hình thời tiết những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Theo đó, hiện tượng El Nino (pha nóng) vẫn tiếp tục duy trì những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 với xác suất khoảng 85-95%.

Do ảnh hưởng của pha nóng, giai đoạn chính đông năm 2023-2024 (từ 12/2023-2/2024), rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại cũng có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Trong thời kỳ này, gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Cũng do ảnh hưởng của El Nino, từ tháng 9 đến tháng 11/2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trong đó có khoảng 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Giai đoạn từ tháng 12/2023 đến tháng 2/2024, có khoảng 1-2 cơn bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam.

Nắng nóng khả năng còn xảy ra ở Trung Bộ trong tháng 9/2023, nhưng cường độ giảm dần và không kéo dài.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 9-10/2023, trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với TBNN; riêng tháng 9 ở Đà Nẵng đến Bình Thuận ở mức xấp xỉ TBNN. Tháng 11/2023, phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C với TBNN, có nơi cao hơn.

Từ tháng 12/2023-02/2024, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2023, tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ xuất hiện 5 đợt triều cường: Đợt 1 từ ngày 1-3/9, đợt 2 từ ngày 29/9-3/10, đợt 3 từ ngày 27/10-1/11, đợt 4 từ ngày 13-18/11 và đợt 5 từ ngày 25-30/11. Trong đó, đợt triều cường từ ngày 27/10 - 1/11 có thể đạt 4,20m, nếu kết hợp với gió mùa Đông Bắc thì đợt triều cường này sẽ có nguy cơ gây ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu vực ngoài đê bao các tỉnh ven biển khu vực Đông Nam Bộ.

Từ tháng 12/2023-2/2024, tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ xuất hiện 3 đợt triều cường ở mức cao: Đợt 1 từ ngày 13-17/12/2023, đợt 2 từ ngày 12-15/1/2024, và đợt 3 từ ngày 11-14/2/2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]