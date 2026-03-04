Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho người cứu sống 6 nạn nhân vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà

Như Tiền Phong đã thông tin, tối 21/2, tàu chở 22 hành khách và một lái tàu di chuyển trên hồ Thác Bà va chạm với một phà chở đá rồi chìm. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Sơn đang ở lán chăn nuôi cách hiện trường khoảng 400 m.

Nghe tiếng va chạm lớn, máy tàu tắt đột ngột giữa đêm, ông Sơn cầm đèn pin, nổ máy thuyền lao ra khu vực phát ra âm thanh. Khi tiếp cận hiện trường, ông chứng kiến nhiều người chới với giữa làn nước lạnh, áo phao và đồ đạc trôi nổi.

Ông lần lượt kéo các nạn nhân lên thuyền trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, mặt nước rộng và thuyền nhỏ chòng chành. Do phương tiện không thể chở quá tải, sau khi đưa được 6 người lên điểm an toàn, ông lập tức báo chính quyền địa phương, đồng thời thả neo đánh dấu vị trí tàu chìm để hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

Sau đó, ông tiếp tục quay lại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng xuyên đêm 21 và ngày 22/2 tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Việc am hiểu luồng lạch, hướng gió trên hồ giúp ông xác định tương đối chính xác vị trí tàu đắm.

Sau vụ việc, ông Sơn còn nhặt được một khoản tiền của nạn nhân rơi lại trên thuyền và giữ để trả lại người mất.

Huân chương Dũng cảm được trao là sự ghi nhận kịp thời đối với hành động dũng cảm, trách nhiệm của một người dân giữa tình huống khẩn cấp.