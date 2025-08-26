Động đất ở Phú Thọ, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc
Một trận động đất có độ lớn 3.6 vừa xảy ra ở xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Trận động đất gây rung lắc, một số người dân ở Hà Nội cũng cảm nhận được rõ.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở Phú Thọ.
Theo đó, vào lúc 17 giờ 46 phút 42 giây ngày 26/8, một trận động đất có độ lớn 3.6, độ sâu chấn tiêu khoảng 16km xảy ra tại tọa độ 20.716N-105.657E trên khu vực xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Trận động đất mạnh 3.6 độ ở Phú Thọ gây rung lắc.
Trận động đấy gây rung lắc lan rộng, một số người dân sống ở Hà Nội cũng có thể cảm nhận rung lắc. Anh Nguyễn Huy Hoàng (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, khi đang ngồi trong phòng khách, anh thấy đèn chùm bỗng lắc lư, bể cá trong nhà rung lắc. Hiện tượng này chỉ diễn ra trong khoảng 3 giây, song không gây thiệt hại gì.
Xuất hiện chiều nay, vòi rồng cuốn bay biển hiệu, cành cây và nhiều vật dụng trước dãy nhà mặt đường 23B Mê Linh, ngoại thành Hà Nội.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/08/2025 19:00 PM (GMT+7)