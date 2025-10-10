Động đất mạnh ở Philippines có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Ngày 10/10, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất mạnh 7,6 độ ở Philippines. Theo đó, một trận động đất mạnh 7,6 độ vừa làm rung chuyển khu vực Mindanao của Philippines vào ngày 10/10, theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC). Tâm chấn nằm ở độ sâu 62 km.

Cơ quan Địa chấn Philippines cho biết trận động đất mạnh tới 7,6 độ, xảy ra cách thị trấn Manay thuộc khu vực Mindanao khoảng 20 km vào lúc 9h43 sáng 10/10 (giờ địa phương).

Vị trí xảy ra trận động đất ở Philippines.

Dự báo sẽ có thiệt hại và dư chấn xảy ra. Cơ quan này cảnh báo những đợt sóng cao khoảng 1 mét có thể xuất hiện dọc bờ biển của Philippines trong vòng hai giờ tới. Do đó, khẩn cấp khuyến cáo người dân ven biển sơ tán lên khu vực cao hơn hoặc di chuyển sâu hơn vào đất liền.

Indonesia cũng đã ban hành cảnh báo sóng thần cho các khu vực miền bắc đảo Sulawesi và Papua sau trận động đất mạnh ở miền nam Philippines, Cơ quan địa vật lý Indonesia (BMKG), cho biết mô hình dự báo cho thấy nguy cơ xuất hiện sóng thần cao 50 cm có thể tác động đến các vùng ven biển của Indonesia.

Trận động đất có khả năng phát sinh sóng thần này có ảnh hưởng đến Việt Nam không? PGS.TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất khẳng định trận động đất này không gây rủi ro sóng thần cho Việt Nam.