Động đất 3.4 độ ở Cao Bằng giữa mưa lớn

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất.

Theo đó, vào lúc16 giờ 42 phút 48 giây (giờ Hà Nội) ngày 7/10 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.936 độ vĩ Bắc, 105.938 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16.5 km. Động đất xảy ra tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí xảy ra trận động đất ở Cao Bằng chiều nay.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Cao Bằng xuất hiện mưa to đến rất to, mực nước tại sông Bằng cao hơn báo động 3, nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở mức rất cao.

Một số điểm mưa lớn nhất ghi nhận là 225,8 mm. Mực nước sông Bằng tại Trạm thủy văn Bằng Giang lúc 11 giờ đạt 182,61m, cao hơn báo động 3 là 0,11m; sông Gâm đạt 198,65m, cao hơn báo động 3 là 0,65m.

Do mưa lớn kéo dài, độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã vượt ngưỡng bão hòa trên 85%, nguy cơ sạt lở đất và lũ quét ở mức rất cao. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, 254 hộ dân tại các xã, phường có nguy cơ cao đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.

Các xã, phường đã kích hoạt chế độ ứng trực, lập tổ canh gác tại điểm xung yếu, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, hỗ trợ người dân di dời, bảo vệ tài sản, khơi thông các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông.

Mưa lớn diện rộng đã gây áp lực rất lớn lên các hồ chứa trên địa bàn. Lượng mưa tập trung nhanh trên cùng lưu vực, đặc biệt là khu vực các nhà máy thủy điện Bạch Đằng và Bình Long, khiến lưu lượng nước về hồ tăng đột biến, vượt các giá trị đỉnh lũ của bão số 10 trước đó. Hiện các nhà máy thủy điện và cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao, xả nước theo đúng quy trình để giảm áp lực cho hồ, đồng thời cảnh báo sớm cho vùng hạ du. Toàn tỉnh có 17/19 hồ thủy lợi đã đầy nước, đang xả qua tràn.