Quân nhân, khí tài bắt đầu hợp luyện lần hai
Hà Nội - 20h ngày 24/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng trăm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tổng hợp luyện lần hai - 9 ngày trước đại lễ chính thức.
Các xe thuộc tổ hợp tên lửa Trường Sơn rời đường Hùng Vương. Video: Anh Phú
Bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Redut-M và K-300P Bastion-P rời đường Hùng Vương. Video: Anh Phú
Khối hồng kỳ đi trên đường Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người dân.
Video: Hiếu Lương
Xe tăng T-54B cải tiến chuẩn bị tiến vào lễ đài. Ảnh: Phạm Dự
Xe tăng chỉ huy T-90SK và xe tăng T-62 chuẩn bị tiến vào lễ đài. Ảnh: Phạm Dự
Xe tăng T-62 chuẩn bị vào lễ đài. Video: Phạm Dự
Khối quân nhân Nga chuẩn bị vào lễ đài. Ảnh: Phạm Dự
Hơn 30 quân nhân đại diện cho Quân đội Nga trên phố Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Quân đội Nhân dân Lào. Ảnh: Giang Huy
Khối Quân đội hoàng gia Campuchia. Ảnh: Giang Huy
Khối Nữ chiến sĩ biệt động – những người con gái can trường bí mật phát triển lực lượng ngay trong lòng địch khiến quân thù kinh hồn bạt vía. Ảnh: Giang Huy
Khối Sĩ quan Hậu cần và Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, những người lính luôn chủ động nghiên cứu vũ khí, trang bị cho toàn quân. Ảnh: Giang Huy
Các khối diễu binh trên đường Hùng Vương. Video: Anh Phú
Nhóm nữ chiến sỹ quân y. Video: Anh Phú
Khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình – đại diện cho lực lượng mũ nồi xanh với hành trình hơn 10 năm đưa hơn 1.000 chiến sĩ đi làm nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Giang Huy
Khối Nữ sĩ quan Quân y, những người thầy thuốc xông pha từ bom đạn chiến trường đến thiên tai dịch bệnh. Ảnh: Giang Huy
Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - lực lượng chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc với chiến công bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong Chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Ảnh: Giang Huy
Trong khi các khối lần lượt diễu qua lễ đài, các khối quân đội còn lại dậm chân đi đều tại chỗ đầu đường Hùng Vương đợi vào đường duyệt.
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Phạm Dự
Khối chiến sĩ Công binh. Ảnh: Phạm Dự
Khối Nam cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an. Ảnh: Phạm Dự
Nam Cảnh sát gìn giữ hòa bình Bộ Công an. Ảnh: Phạm Dự
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi ra đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Khối Quân kỳ đại diện Quân đội Nam và dân quân tự vệ. Quân kỳ quyết chiến quyết thắng lấp lánh huân huy chương khắc ghi chiến công của các thế hệ, đại diện cho đội quân sinh ra từ nhân dân, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Ảnh: Giang Huy
Khối Nữ Quân nhạc do Đoàn Nghi lễ quân đội đảm nhận. Những âm thanh hùng tráng trong chiến tranh tiếp sức cho toàn quân, toàn dân vào cuộc chiến, ngày nay tiếp tục vang lên trong các sự kiện trọng đại cổ vũ xây dựng đất nước. Ảnh: Giang Huy
Đoàn diễu hành đi trên đường Hùng Vương, hàng nghìn người dân đứng hai bên cổ vũ. Video: Anh Phú
Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài trong không khí trang nghiêm. Đi đầu là Quốc huy đặt trên Trống đồng Đông Sơn, biểu tượng cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và cội nguồn văn hóa dân tộc. Tiếp bước là 54 thanh niên đại diện cho 54 dân tộc anh em, biểu trưng cho khối đại đoàn kết làm nên những chiến công lẫy lừng, cùng chung sức xây dựng đất nước.
Sau đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - hiện thân của niềm tin, khí phách và sức mạnh dân tộc; đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - người mở đường cho cách mạng Việt Nam; cùng biểu tượng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tái hiện mốc son lịch sử dân tộc.
Nghi trượng trước biểu tượng 80 năm Quốc khánh qua lễ đài. Ảnh: Ngọc Thành
Khối Hồng kỳ qua lễ đài. Ảnh: Ngọc Thành
Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, nhiều người dân trên các tuyến phố đứng dậy chào cờ, hát vang bài Quốc ca.
Người dân hát Quốc ca trên phố Thợ Nhuộm. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân ở phố Thợ Nhuộm chào cờ. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân trước Nhà hát Lớn. Ảnh: Hiếu Lương
Người dân hát quốc ca trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Thanh Hằng
Tiến quân ca vang lên trên Quảng trường Ba Đình - nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trước nửa triệu đồng bào, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng lúc, 21 phát đại bác được khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình truyền đến.
Lễ chào cờ trước khi hợp luyện. Video: Ngọc Thành
Dự tổng hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ dẫn đầu 17 khối diễu binh Công an nhân dân trước giờ vào đường duyệt. Ảnh: Phạm Dự
Xe tăng T-54B cải tiến và kíp lái sẵn sàng, đây là đội hình đi đầu khối xe pháo quân sự. Ảnh: Phạm Dự
Trước giờ tổng hợp luyện, 18 khối đứng, các khối quần chúng đã vào vị trí trong sân quảng trường Ba Đình. Quân nhạc vào vị trí cử hành Quốc thiều và nhạc lễ. Dự kiến tổng hợp luyện diễn ra trong hai tiếng với các nghi lễ chào cờ, bắn 21 phát đại bác, rước đuốc, diễu binh của 43 khối đi và các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, khối quần chúng...
Khối quần chúng trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành
Đại biểu ngồi gần kín khán đài 30.000 chỗ trước đường duyệt. Ảnh: Ngọc Thành
Các khối quân nhân, khí tài và xe pháo đã vào Quảng trường Ba Đình, hoàn tất đội hình và phương tiện, sẵn sàng cho buổi hợp luyện lần hai.
