Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9

Từ 6h sáng nay (24/8), đông đảo người dân đã có mặt tại vỉa hè các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình để chọn chỗ chờ tới 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

20h tối nay (24/8) dự kiến diễn ra buổi tổng hợp lần luyện diễu binh, diễu hành lần 2 để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ghi nhận tại nhiều tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, đông đảo người dân ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố đã có mặt từ 6h sáng trên vỉa hè để lấy chỗ ngồi, chờ đến 20h để xem, chiêm ngưỡng, cổ vũ cho các đoàn diễu binh, diễu hành qua.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 1

Lúc hơn 8h sáng nay, hàng vạn người đã có mặt tại vỉa hè trên nhiều tuyến phố sát Quảng trường Ba Đình để trải chiếu, bạt lấy chỗ ngồi chờ tới 20h xem các khối diễu binh, diễu hành buổi tổng hợp luyện lần 2.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 2

Nút giao Hùng Vương - Lê Hồng Phong, người dân đứng kín vỉa hè, lòng đường.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 3

Dọc đường Hùng Vương, người dân phải đứng dậm chân tại chỗ do không thể tìm được chỗ ngồi.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 4

Người dân từ khắp nơi vẫn đang ùn ùn đổ về nhiều tuyến phố khác như: Lê Trực, Nguyễn Thái Học, Trần Phú...

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 5

Khu vực vỉa hè nào còn chỗ trống là người dân trải bạt, thảm để ngồi và sẵn sàng chờ tới 20h tối.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 6

Ngày cuối tuần nên nhiều gia đình tranh thủ đưa con trẻ tới xem lễ tổng hợp luyện.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 7

Thời tiết Hà Nội sáng nay mát mẻ, có gió nhẹ nên thuận lợi để người dân ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 8

Khu vực đường Trần Phú, người dân cập nhật thông tin trên báo chí về buổi tổng hợp luyện lần 2.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 9

Một cô gái trẻ hòa mình cùng ngày hội của non sông, đất nước trên đường Trần Phú.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 10

Người dân ghi lại khoảnh khắc máy bay di chuyển qua Quảng trường Ba Đình.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 11

Một người dân cùng con cháu từ Thanh Hóa có mặt tại đường Hùng Vương lúc 6h sáng.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 12

Gia đình chị My đến tranh thủ có mặt sớm để lấy chỗ ngồi.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 13

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ngày nghỉ cùng có mặt tại đây để ngồi chờ xem tổng hợp luyện.

Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình chờ đến 20h xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - 14

Ai ai cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất dịp Lễ.

Người dân giao lưu với chiến sĩ diễu binh ở Ba Đình
Người dân giao lưu với chiến sĩ diễu binh ở Ba Đình

Hà Nội Người dân chụp ảnh, đập tay, ký họa lực lượng diễu binh, diễu hành trước buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình, chiều 21/8.

