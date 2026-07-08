Phạt 7,5 triệu đồng người bán sầu riêng bị du khách tố cân gian ở chợ đêm

Ngày 8/7, Công an phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) đã có quyết định xử phạt hành chính đối với một người bán hàng rong tại khu vực gần chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải).

Người bị xử phạt là ông N.T.T. (50 tuổi, trú tại phường An Khê, Đà Nẵng). Với hành vi để xe ở lòng đường gây cản trở giao thông và bán hàng rong trên lòng đường các tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong, ông T. bị lực lượng chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh du khách mua sầu riêng của một người đàn ông ở khu vực phía trước chợ đêm Sơn Trà.

Trong clip, du khách tố người bán sầu riêng cân gian khi cho rằng trái sầu riêng chỉ nặng 1,5-1,7kg nhưng người bán báo là 4kg để tính tiền.

Khi du khách yêu cầu cân lại, nếu không sẽ gọi công an tới, người bán sầu riêng có thái độ hung hãn, dùng lời lẽ xúc phạm du khách.

Người bán sầu riêng trong clip kể trên là ông T. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã mời ông T. về trụ sở làm việc.

Lực lượng chức năng làm việc với ông T. .

Phường An Hải cho hay, thời gian gần đây tình trạng xe bán hàng rong xuất hiện nhiều quanh khu vực chợ đêm, ảnh hưởng đến văn minh trong kinh doanh, dịch vụ tại đây. Thậm chí, có tình trạng bán hàng gian dối bị khách du lịch phản ánh, người bán hàng rong còn có lời lẽ mất lịch sự, giằng co và chửi bới khách hàng.

Đây là những hành vi kém văn minh, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, du lịch tại phường An Hải nói riêng, của thành phố Đà Nẵng nói chung.

UBND phường An Hải sẽ tăng cường lực lượng chức năng để tuần tra, kiểm tra, xử lý thường xuyên, nhất là tại các điểm du lịch, nơi diễn ra các lễ hội, sự kiện...