Phạt 3 triệu đồng người đàn ông đạp đổ bàn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 18:24 PM (GMT+7)

Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM đã quyết định xử phạt 3 triệu đồng đối với ông N.T.Q. về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Ngày 23/7, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM đã có báo cáo về vụ việc người đàn ông quát tháo và đạp đổ bàn làm việc của nhân viên y tế xảy ra trên địa bàn xã Phước Kiển.

Theo đó, lúc 15h40, ngày 21/7 tổ y tế xã Phước Kiển có mặt tại khu vực cuối đường số 9, khu dân cư Lavila ấp 4, xã Phước Kiển để thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo kế hoạch phòng, chống dịch của Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết vào thời điểm đó không bảo đảm tốt cho công tác bảo quản mẫu và gây khó khăn cho quá trình thực hiện việc lấy mẫu (bầu trời có dấu hiệu chuyển mưa to kèm theo gió lớn) nên bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, tổ trưởng tổ công tác đã hướng dẫn các thành viên di dời trang thiết bị, vật tư y tế, hồ sơ... vào khuôn viên căn hộ không có người ở trên đường số 9. Đồng thời đặt một bàn tiếp nhận mẫu và một cây dù to dưới lòng đường, trước căn nhà của ông N.T.Q. (SN 1982) nhằm tránh các yếu tố thời tiết nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục thực hiện công tác lấy mẫu.

Gần 16h, ông N.T.Q. (tạm trú tại căn hộ số 75) điều khiển ô tô về đỗ gần đó và lớn tiếng quát nạt các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ, yêu cầu tổ công tác phải dời đi nơi khác.

Ông Q. còn dùng chân đạp ngã bàn tiếp nhận mẫu đang được đặt dưới lòng đường, làm cho hồ sơ, vật tư y tế trên bàn (chưa có mẫu bệnh phẩm bên trong) rơi đổ xuống mặt đường.

Tổ công tác can ngăn ông Q. và thu nhặt vật dụng, hồ sơ, di dời bàn tiếp nhận mẫu đến khu vực cuối đường số 9 để thực hiện nhiệm vụ.

Sau đạp đổ bàn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, ông Q. tiếp tục chửi bới.

Ông Q. tiếp tục chửi bới rồi sau đó điều khiển xe ô tô bỏ đi khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được một nhân viên tổ y tế xã Phước Kiển quay lại và đưa lên trang Facebook cá nhân. Từ đó, các tài khoản Facebook khác chia sẻ lại, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Phó Trưởng Công an huyện Nhà Bè, Trương Quang Vinh cho biết, đơn vị đã củng cố hồ sơ, tài liệu và làm việc với ông N. T. Q. Công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “cản trở người thi hành công vụ” được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 20 Nghị định 167/NĐ-CP với mức phạt tiền cao nhất 3 triệu đồng.

