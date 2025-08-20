Thế giới 24h: Món quà đặc biệt ông Zelensky tặng ông Trump

Ông Zelensky và ông Trump tươi cười trong cuộc gặp tại Nhà Trắng (ảnh: Getty)

Ông Trump được tặng gậy đánh golf

Hôm 18/8, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Zelensky đã tặng ông Trump một cây gậy đánh golf. Đây là món quà mà Kostiantyn Kartavtsev (một quân nhân Ukraine) đã chuyển cho ông Zelensky để tặng Tổng thống Mỹ.

Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 19/8 cho biết, Kartavtsev bị mất một chân trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột. Chơi golf đã giúp Kartavtsev cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Zelensky cũng trình chiếu một đoạn video, trong đó, Kartavtsev gửi lời đề nghị ông Trump giúp Ukraine sớm chấm dứt xung đột.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Trump đã vui vẻ nhận quà và gửi lời cảm ơn người lính Ukraine.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ cũng tặng ông Zelensky chiếc “chìa khóa biểu tượng của Nhà Trắng”.

Pháp gợi ý địa điểm tổ chức cuộc gặp ông Putin - ông Zelensky

Phát biểu với báo giới hôm 19/8, sau chuyến thăm Nhà Trắng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, hội nghị thượng đỉnh giữa ông Zelensky với Tổng thống Nga Putin có thể được tổ chức tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ).

Liệu có hội nghị thượng đỉnh Nga – Ukraine, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska? (ảnh: Reuters)

“Hội nghị thượng đỉnh nên được tổ chức tại một quốc gia trung lập, có thể là Thụy Sĩ – tôi đang đề xuất Geneva – hoặc một quốc gia khác”, ông Macron nói.

“Đây không phải giả thuyết, mà là ý chí của tập thể”, ông Macron nói thêm.

Cùng ngày 19/8, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis xác nhận, nước này sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga – Ukraine.

Trước đó, hôm 18/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, ông Zelensky có thể gặp ông Putin trong vòng “hai tuần tới”.

Nga chưa xác nhận đồng ý tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin với ông Zelensky.

Thủ tướng Israel chỉ trích Thủ tướng Úc

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 19/8 đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Úc Anthony Albanese – một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước.

“Lịch sử sẽ nhớ đến Albanese là một chính trị gia yếu đuối, người đã phản bội Israel và bỏ rơi người Do Thái ở Úc”, ông Netanyahu phát biểu (bằng tiếng Anh) trên mạng xã hội X.

Trước đó, hôm 18/8, Úc đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho cựu Bộ trưởng Nội vụ Israel Ayelet Shaked và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp thuộc Quốc hội Israel – ông Simcha Rotman. Úc cũng có kế hoạch công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9.

Cùng ngày 18/8, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar quyết định thu hồi thị thực của một số quan chức ngoại giao Úc đang làm việc với chính quyền Palestine (ở Bờ Tây).

Ngoại trưởng Úc Penny Wong chỉ trích động thái này và cho rằng phản ứng của Israel là “vô lý”.