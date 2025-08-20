Quốc gia Nam Mỹ cảnh báo huy động 4,5 triệu dân quân, đối phó Mỹ

Tổng thống Venezuela – ông Nicolas Maduro (ảnh: Reuters)

Hôm 19/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố, ông sẽ triển khai hơn 4 triệu dân quân để ứng phó với “mối đe dọa” từ Mỹ, sau khi Washington tăng số tiền thưởng cho việc bắt giữ ông lên tới 50 triệu USD.

“Tuần này, tôi sẽ kích hoạt một kế hoạch đặc biệt với hơn 4,5 triệu dân quân để đảm bảo kiểm soát toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Lực lượng dân quân đã được chuẩn bị, huy động và trang bị vũ khí”, ông Maduro phát biểu trên sóng truyền hình.

Theo Reuters, lực lượng dân quân Venezuela (quốc gia vùng Nam Mỹ) do cựu Tổng thống Hugo Chavez thành lập và được cho là có khoảng 5 triệu thành viên. Dân số Venezuela là khoảng 30 triệu người.

Trong bài phát biểu mới, ông Maduro cũng lên án những lời lẽ “kiêu ngạo và vô lý” gần đây từ Washington.

Đầu tháng 8, Mỹ treo thưởng 50 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Mức tiền thưởng trước đó là 25 triệu USD (tháng 1/2025).

Mỹ cáo buộc ông Maduro đứng sau mạng lưới buôn lậu ma túy “Cartel de los Soles”, nhưng không cung cấp bằng chứng. Năm 2018 và năm 2024, Mỹ cũng phủ nhận 2 chiến thắng bầu cử của ông Maduro.

Hôm 19/8, Reuters đưa tin, quân đội Mỹ đang trong quá trình triển khai 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường là USS Gravely, USS Jason Dunham và USS Sampson tới vùng biển Caribe (ngoài khơi Venezuela). Đây là một phần trong chiến dịch lớn của Mỹ nhằm đối phó với các băng đảng buôn ma túy ở khu vực Mỹ Latinh.

Một quan chức Mỹ (giấu tên) cho biết, các tàu chiến Mỹ sẽ tới vùng biển Caribe trong vòng 36 giờ tới. Khoảng 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ được huy động cho chiến dịch này.