85 người chết và mất tích vì mưa lũ, Đắk Lắk nhiều nơi vẫn ngập sâu

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 85 người chết, mất tích, trong đó 72 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 44, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu người dân. Ảnh: NLĐO

Địa phương còn ngập nhiều nhất là Đắk Lắk, cụ thể 4 xã, phường đang ngập là phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa; xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ (trong đó, nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu).

Còn 13 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc; 258.045 khách hàng mất điện và 75/301 xã phường bị mất kết nối mạng do mất điện…

Các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu về thiệt hại và tình hình khắc phục hậu quả thiên tai.

Các địa phương cần hỗ trợ gì sau lũ lịch sử?

Hiện, Gia Lai cần hỗ trợ gấp 2.000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Đắk Lắk cần hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại,…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà,…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 22-11, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ lượng mưa phổ biến 20-40 mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Ea M'Đoal (Đắk Lắk) 90 mm, Sông Hinh (Đắk Lắk) 90 mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 56 mm, hồ Quang Hiển (Gia Lai) 52 mm.

Từ chiều tối 22 đến 24-11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 60-120 mm, cục bộ trên 250 mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm.

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 (BĐ3); sông Đồng Nai (Đồng Nai) tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Dinh (Khánh Hòa) tiếp tục xuống và ở mức BĐ2 đến trên BĐ2; sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên BĐ3.