Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 11:10 AM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến vụ án đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ngày 24/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và một số đơn vị liên quan, được tách ra từ vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự ngày 07/01/2021, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hoá hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội, ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án và Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra triệt để vụ án, kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can trong vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

