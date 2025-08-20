Đại sứ Anh nói điều ông Zelensky cần làm trong đàm phán hòa bình với Nga

Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson. Ảnh: Getty Images.

Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson cho rằng phương Tây nên khuyến khích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Ông lập luận những bảo đảm an ninh từ phương Tây có thể giúp ông Zelensky giảm bớt sự phản đối trong nước nếu phải chấp nhận nhượng bộ Nga, theo RT.

Trong cuộc gặp Tổng thống Donald Trump tại Washington hôm thứ Hai, ông Zelensky thừa nhận hai bên đã thảo luận về khả năng trao đổi lãnh thổ. Trả lời họp báo bên ngoài Nhà Trắng, ông Zelensky nói vấn đề lãnh thổ sẽ là chủ đề thảo luận giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về phần mình, ông Trump gợi ý rằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức có thể không phải là điều kiện thiết yếu để đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Phát biểu với kênh Newsmax ngày 19/8, ông Mandelson nói ông Zelensky có thể cần dư địa chính trị để vượt qua sự phản đối của phe bảo thủ cứng rắn ở Ukraine. “Ông ấy có thể trở về Kiev và nhận ra rằng mình không có đủ sự ủng hộ chính trị để thể hiện sự linh hoạt cần thiết nhằm góp phần chấm dứt xung đột”, ông Mandelson nói.

“Chúng ta phải bảo đảm những gì ông Zelensky mang về là một sự bảo đảm an ninh sắt thép, để nếu ông ấy thể hiện sự linh hoạt trong đàm phán thì Ukraine vẫn có thể được an toàn”, nhà ngoại giao Anh nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump cũng đề cập việc ông Zelensky cần “thể hiện sự linh hoạt", đồng thời nhắc lại kế hoạch sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Zelensky, sau đó có thể là một cuộc họp ba bên Mỹ – Nga – Ukraine.

Hiện vẫn chưa rõ các cam kết bảo đảm an ninh dành cho Ukraine sẽ cụ thể ra sao, khi Mỹ đã loại trừ khả năng kết nạp Ukraine làm thành viên NATO. Nga khẳng định sẽ không chấp nhận binh sĩ phương Tây hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Moscow cũng yêu cầu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev.