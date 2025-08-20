Thủ tướng Hungary: Chiến lược cô lập Nga đã thất bại

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: TASS

"Hôm nay, một cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU đã được tổ chức", Thủ tướng Hungary ngày 19/8 (giờ địa phương) cho biết trong một bài đăng trên Facebook cá nhân.

Theo đó, EU xác nhận rằng mối đe dọa của một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba chỉ có thể được giảm bớt bằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Đồng thời, EU xác nhận rằng chiến lược cô lập Nga đã thất bại", ông Orban khẳng định.

"Thứ ba, EU xác nhận rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không thể được giải quyết trên chiến trường; chỉ có ngoại giao mới có thể giúp đạt được một giải pháp", ông Orban chia sẻ thêm.

Và cuối cùng, theo Thủ tướng Hungary, EU xác nhận rằng việc Ukraine gia nhập EU sẽ không mang lại cho đất nước này bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào, vì vậy việc liên kết tư cách thành viên trong liên minh với các đảm bảo an ninh là vô ích và nguy hiểm.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bloomberg trích dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/8 đã điện đàm với Thủ tướng Hungary, trong đó phía Hungary bày tỏ sự quan tâm đến việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, có thể tại Budapest.

Hungary đã nhiều lần thể hiện rằng sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán về xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Viktor Orban đã ủng hộ một giải pháp hòa bình sớm cho cuộc xung đột kể từ khi bắt đầu. Nhà lãnh đạo Hungary đã xác nhận điều này nhiều lần trong các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine.

Trong khi đó, Reuters đưa tin, các nhà lãnh đạo khối NATO sẽ nhóm họp trong ngày 20/8 nhằm thảo luận về Ukraine và con đường phía trước. Dự kiến, Tướng không quân Mỹ Alexus Grynkewich sẽ thông báo tới các nhà lãnh đạo NATO về kết quả thượng đỉnh Alaska trong khuôn khổ cuộc họp.