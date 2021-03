Các sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung vụ chế phẩm Redoxy-3C

Bắt tổng giám đốc công ty thoát nước Liên quan đến vụ án, tháng 8-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Tháng 12-2020, ông Nguyễn Đức Chung bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngoài ông Chung, ba bị cáo khác gồm Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế - C03, Bộ Công an) bị tuyên bốn năm sáu tháng tù; Nguyễn Hoàng Trung (cựu cán bộ công an biệt phái, chuyên viên) bị tuyên 24 tháng tù và Nguyễn Anh Ngọc (cựu cán bộ công an biệt phái, phó trưởng Phòng Thư ký biên tập - UBND TP Hà Nội) bị tuyên 18 tháng tù về cùng tội danh. Ông Chung và các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.