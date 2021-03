Tin tức 24h qua: Vì sao ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố vụ mua chế phẩm Redoxy-3C?

Vì sao ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố vụ mua chế phẩm Redoxy-3C?; Trung tâm của "thần y" Võ Hoàng Yên từng được tỉnh Hà Tĩnh cấp 506 triệu đồng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vì sao ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố vụ mua chế phẩm Redoxy-3C?

Tối 17-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung (cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Trường Giang có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Watch water (trụ sở tại CHLB Đức).

Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố.

Từ năm 2016 đến quý I-2019, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng mua 403,040 tấn chế phẩm Redoxy-3C từ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic, với giá trị hơn 137,6 tỉ đồng. Số chế phẩm này đã được sử dụng cho việc xử lý sự cố cá chết ở Hồ Tây, xử lý ô nhiễm 141 hồ trên địa bàn Hà Nội…

Đáng chú ý, hồi tháng 2-2020, Thanh tra TP Hà Nội từng ban hành kết luận thanh tra về việc mua, quản lý và sử dụng chế phẩm Redoxy-3C.

Ban đầu, cơ quan thanh tra ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều hạn chế của các cơ quan chức năng TP Hà Nội. Tuy nhiên sau đó ít ngày, kết luận thanh tra này bị hủy, thay thế bằng một kết luận thanh tra mới, hầu như không đề cập gì đến các hạn chế hay tồn tại trong việc mua, quản lý và sử dụng chế phẩm Redoxy-3C.

Trung tâm của "thần y" Võ Hoàng Yên từng được tỉnh Hà Tĩnh cấp 506 triệu đồng

Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên làm giám đốc tại xã Cẩm Vịnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép thành lập vào năm 2012, được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động.

Tháng 9/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định hỗ trợ 200 triệu cho Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh để mua sắm một số phương tiện, thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Đến năm 2014, tỉnh này tiếp tục hỗ trợ 150 triệu đồng để mua sắm vật tư phục vụ khám và chữa bệnh.

Bên ngoài trung tâm Võ Hoàng Yên

Vào năm 2015, UBND Hà Tĩnh hỗ trợ thêm 100 triệu đồng để tu sửa nhà nghỉ dưỡng cho bệnh nhân. Năm 2016 ông Võ Hoàng Yên ngừng chữa bệnh tại Trung tâm nên để bảo vệ tài sản, tỉnh đã hỗ trợ thêm 56 triệu đồng để thuê bảo vệ quản lý.

Trung tâm hoạt động mỗi tháng 10 ngày từ ngày 20-30 trong tháng, phục vụ chủ yếu là những đối tượng đặc biệt, câm, điếc, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn, ở xa... Thời gian đầu không thu phí, nhưng sau đó thu mỗi lượt người vào chữa bệnh là 100 ngàn đồng. Bình quân mỗi ngày trung tâm ông Yên chữa trị cho 100-120 bệnh nhân. Trung tâm đi vào hoạt động được hơn 1 năm thì đến năm 2016 ông Võ Hoàng Yên đã gửi đơn tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Đông y Hà Tĩnh xin được tạm ngừng chữa bệnh tại trung tâm trong 2 năm.

Cũng từ đó tới nay, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên tại xã Cẩm Vịnh bỏ hoang, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.

Công an sẽ xử lý CCCD mã vạch như thế nào khi cấp CCCD gắn chip cho công dân?

Ngày 18/3, công an TP.Hà Nội thông tin về những trường hợp được cấp CCCD theo mẫu mới tại thành phố. Trong đó, với những trường hợp công dân đang tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) tại nơi đang tạm trú trước khi làm thủ tục cấp CCCD mẫu mới.

Ngoài ra, theo Công an TP.Hà Nội tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, cư trú ổn định, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 30 ngày trở lên nếu chưa có số định danh cá nhân (chưa được cấp Chứng minh nhân dân 12 số hoặc CCCD), đủ điều kiện cấp Căn cước công dân theo quy định.

Công an Hà Nội làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip ngày đêm.

Công dân có thể đến trụ sở cơ quan Công an nơi đang cư trú để thực hiện việc cấp Căn cước công dân mà không nhất thiết phải về nơi đăng ký thường trú. Để tạo thuận lợi cho việc bố trí lực lượng, sắp xếp tiết kiệm thời gian cấp Căn cước công dân... Công an Hà Nội đề nghị công dân đăng ký với Công an xã, phường, thị trấn về nơi làm thủ tục cấp Căn cước công dân (tại nơi công tác hoặc tại nơi cư trú).

Công dân có nhu cầu đổi lại Căn cước công dân hoặc chuyển từ Chứng minh nhân dân 12 số sang Căn cước công dân mẫu mới sẽ thực hiện tại trụ sở Công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội (số 44 phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa và số 6 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội).

Về việc thu hồi CCCD mã vạch khi làm thủ tục đổi thẻ CCCD gắn chíp điện tử, Bộ Công an cho biết, lực lượng công an sẽ tiến hành thu CCCD mã vạch, cắt góc và trả lại sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Thai phụ vác rựa từ trong nhà lao ra hỗ trợ chồng đuổi bắt trộm xe

Vụ việc xảy ra vào 13h chiều 17/3 tại căn nhà thuộc xã Thanh Lương, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước. Hai tên trộm đi xe máy "nhòm ngó" khá lâu nhà một người dân. Sau khi phá sập cửa, một đối tượng vào trong định "cuỗm" chiếc xe máy để ở sân nhà.

Nam gia chủ phát hiện vụ việc qua camera an ninh lên lao ra truy đuổi và kéo ngã được đối tượng đang ngồi trên xe máy. Thấy đồng bọn bị ngã, tên cướp quay lại tấn công người đàn ông. Lúc này, một thai phụ cầm rựa dài từ trong nhà lao ra hỗ trợ người chồng. 2 tên trộm sau đó bỏ chạy thục mạng.

Thai phụ cầm rựa đuổi theo trộm là Phạm Thị Quỳnh.

Chị Quỳnh cho biết, khi phát hiện trộm đột nhập thông qua camera, chồng chị lập tức chạy ra mà không kịp mang theo vật gì phòng thân. Để hỗ trợ chồng, chị Quỳnh mang rựa ra truy đuổi để “hù” nêu bị tấn công chứ không có ý định chém trộm.

