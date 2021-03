Con trai ông Nguyễn Đức Chung thoái vốn khỏi công ty bán Redoxy 3C từ bao giờ?

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 13:00 PM (GMT+7)

Theo hồ sơ, con trai cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung là 1 trong 2 người góp vốn ban đầu vào công ty bán Redoxy 3C độc quyền cho TP.Hà Nội.

Nhà sản xuất Redoxy 3C là ai?

Theo thông báo từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 2 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Người đầu tiên bị khởi tố bị can là cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Người thứ 2 là Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic (Công ty Arktic).

Công ty Arktic được xác định là đơn vị bán độc quyền chế phẩm Redoxy 3C cho TP.Hà Nội để xử lý ô nhiễm nước hồ ở Hà Nội.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung là người mời Công ty Watch water sang Hà Nội thăm, làm việc, sau đó Công ty trên đã sản xuất Redoxy 3C để phục vụ riêng cho xử lý nước hồ tại Hà Nội. (Ảnh minh họa/Báo Tiền Phong).

Khi điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy ông Nguyễn Đức Chung và Giám đốc Công ty Arktic đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxy 3C.

Theo đó, 2 người này đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Watch water - CHLB Đức qua Công ty Arktic để xử lý, duy trì chất lượng hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Theo các tài liệu mà Dân Việt có được, chế phẩm Redoxy 3C chỉ được phân phối bởi Công ty Watch water, và chỉ có công ty này là nhà sản xuất chế phẩm trên phục vụ riêng cho xử lý nước hồ ở Hà Nội, vì vậy không có sản phẩm tương đương ở thị trường Việt Nam để các đơn vị liên quan tham khảo giá.

Công ty Watch water đã cấp giấy độc quyền phân phối chế phẩm Redoxy 3C cho Công ty Arktic.

Giám đốc Công ty Arktic Nguyễn Trường Giang là người thứ 2 bị khởi tố cùng tội danh như cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo báo cáo và hồ sơ, tài liệu do Công ty Arktic cung cấp, Công ty Watch water có trụ sở chính tại địa chỉ Fahrlachstrasse.14,D-68165 Mannheim, Cộng hòa Liên bang Đức, là công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước thải, nước mặt, nước tiêu dùng và nước uống.

Sản phẩm của Công ty Watch water có các chứng chỉ, chứng nhận tại Đức, châu Âu và các nước trên thế giới. Trong các sản phẩm xử lý nước của Công ty Watch water có chế phẩm xử lý nước Redoxy 3C, là sản phẩm được sản xuất trên cơ sở kết quả nghiên cứu, phân tích mẫu nước của hồ TP.Hà Nội.

Việc phân phối chế phẩm Redoxy 3C độc quyền cho Công ty Arktic được Công ty Watch water ký văn bản thỏa thuận với Công ty Arktic vào ngày 1/8/2016.

Công ty Watch water cũng cấp giấy chứng nhận nhà phân phối ủy quyền (15/9/2016) và cấp giấy chứng nhận nhà phân phối độc quyền cho Công ty Arktic vào ngày 23/9/2016, đồng ý cho công ty này được quyền đại diện kinh doanh và cung cấp dịch vụ đối với các sản phẩm của Watch water, trong đó có chế phẩm Redoxy 3C.

Con trai ông Nguyễn Đức Chung đã thoái vốn ở Công ty Arktic

Về đơn vị phân phối chế phẩm Redoxy 3C là Công ty Arktic, theo hồ sơ, Công ty Arktic được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 2/11/2015.

Thành viên góp vốn gồm ông Đào Xuân Tấn và ông Nguyễn Đức Hạnh (con trai cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung).

Công ty Arktic có địa chỉ trụ sở chính ở số 313 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, TP.Hà Nội), người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Đào Xuân Tấn.

Con trai ông Nguyễn Đức Chung đã thoái vốn trước khi Công ty Arktic mua Redoxy 3C cho TP.Hà Nội.

Tháng 6/2016, ông Đào Xuân Tấn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho ông Nguyễn Trường Giang.

Ngày 23/7/2016, ông Nguyễn Đức Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình tại Công ty Arktic cho ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng.

Ngày 26/7/2016, Công ty Arktic đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 3), với 2 thành viên góp vốn là Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Thị Bích Hằng.

Địa chỉ trụ sở chính tại số 12 Đặng Tiến Đông (Trung Liệt, Đống Đa, TP.Hà Nội), người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang.

Ngày 30/5/2017, Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho Công ty Arktic tại địa chỉ số 180 Triệu Việt Vương (Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); kèm theo giấy chứng nhận là hợp đồng thuê văn phòng số 1002 ngày 31/3/2017 giữa Công ty TNHH DV&TM Hoàng Gia và Công ty Arktic.

Ngày 4/6/2019, Công ty Arktic đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 với 2 thành viên góp vốn, đó là ông Giang và ông Đỗ Xuân Hùng.

Công ty lúc này có địa chỉ tại phòng 1002, số 180 phố Triệu Việt Vương, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang.

Như vậy, khoảng 9 tháng sau khi góp vốn thành lập Công ty Arktic, ông Nguyễn Đức Hạnh đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của mình cho ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng.

Ở một diễn biến khác, sau khi Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung mời Tổng Giám đốc Công ty Watch water và các cộng sự sang Hà Nội thăm, làm việc (14/6/2016), sau đó ngày 25/6/2016 đại diện công ty trên đã sang Hà Nội lấy mẫu, phân tích, sau đó sản xuất chế phẩm Redoxy 3C cho việc xử lý nước ở Hà Nội.

Lần thử nghiệm xử lý nước hồ ở Hà Nội bằng chế phẩm Redoxy 3C đầu tiên diễn ra vào ngày 29/7/2016.

