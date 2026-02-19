Chân dung 6 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV dưới 45 tuổi

Xét về độ tuổi, tuổi trung bình của các Ủy viên Trung ương chính thức là 55,35 và của Ủy viên Trung ương dự khuyết là 45,57.

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Người trẻ nhất trong Ban Chấp hành khóa mới là ông Nguyễn Minh Triết, 38 tuổi, quê quán tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Minh Triết hiện giữ cương vị Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Trưởng thành từ công tác đoàn, năm 2011, ông Nguyễn Minh Triết là chuyên viên Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn. Sau đó giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Triết cũng từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định và Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định. Từ tháng 7/2016, ông Nguyễn Minh Triết giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 12/2022 đến nay, ông Nguyễn Minh Triết là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Vừa qua, ông được phân công làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Cùng với ông Nguyễn Minh Triết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV còn có 5 nhân sự khác dưới 45 tuổi. 5 người này đều là Ủy viên dự khuyết và cùng sinh năm 1983.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Tuấn Anh có thời gian công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước.

Sau đó, ông công tác tại Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ Vụ Công nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

Ngày 19/2/2024, ông Nguyễn Tuấn Anh được HĐND tỉnh Gia Lai bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Tháng 1/2026, ông Nguyễn Tuấn Anh được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Huy Dũng quê quán TP Hà Nội. Ông là cựu học sinh Khối Phổ thông chuyên Toán Đại học Sư phạm Hà Nội, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Singapore và Chính phủ Việt Nam đi du học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp, ông Nguyễn Huy Dũng nhận công tác tác với vị trí Chuyên viên Văn phòng tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phó cục trưởng, Cục trưởng An toàn thông tin; Cục Tin học hóa (nay là Cục Chuyển đổi số quốc gia), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 9/2024, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Huy Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Sau đó ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cuối tháng 6/2025, ông Nguyễn Huy Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ vai trò Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương quê quán tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ), ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Tháng 11/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông hợp nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Bùi Hoàng Phương làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài Chính).

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Quân từng làm việc tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trước khi chuyển sang công tác tại Bộ Tài chính.

Tại Bộ Tài chính, ông từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng thuộc Cục Tài chính doanh nghiệp, Giám đốc Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam, Trưởng phòng - Thư ký Bộ trưởng, Phó Chánh Văn phòng, quyền Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ.

Tháng 8/2021, ông Trần Quân được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Ông Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng quê quán tỉnh Điện Biên; trình độ Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Đại học ngành Khuyến nông; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Điện Biên, ông Mùa A Vảng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XIV; Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông; Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên Đông; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Ngày 16/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.