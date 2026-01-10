Toàn cảnh lực lượng Công an xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Đến dự Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng và phát biểu chỉ đạo có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; lãnh đạo Bộ Công an và đại diện các bộ, ban ngành.

Các lực lượng tham gia Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, Tiểu ban Tổ chức Đại hội và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội XIV, do một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp phụ trách, với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ chủ chốt.

Thời gian qua, các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội XIV đã tổ chức huấn luyện, tập luyện nghiêm túc, bài bản, sát thực tế; thường xuyên rà soát, hoàn thiện các phương án, kịch bản xử lý tình huống, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Ảnh: Dương Triều.

Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ ANTT diễn ra sáng 10/1 là bước tổng duyệt quan trọng, thể hiện sự chủ động, chuẩn bị chu đáo, toàn diện của lực lượng CAND theo đúng chương trình, kế hoạch của Tiểu ban ANTT Đại hội XIV. Ảnh: Dương Triều.

Thông qua các nội dung diễn tập, lực lượng CAND khẳng định năng lực làm chủ vũ khí, khí tài, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại; khả năng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.Lễ xuất quân và diễn tập cũng là dịp để lực lượng CAND báo cáo với Đảng, Nhà nước và Nhân dân về sự sẵn sàng cao nhất trong công tác bảo vệ Đại hội XIV – Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Ảnh: Dương Triều.

Trong mọi tình huống, lực lượng CAND kiên quyết đập tan mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm thành công tuyệt đối của Đại hội XIV của Đảng, cũng như sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.