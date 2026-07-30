Những khu vực nào vẫn tiếp diễn mưa dông ở miền Bắc?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay (30/7), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 30/7 có nơi trên 50mm như các trạm: Cửa Ông (Quảng Ninh) 79.6mm, Sơn Nam (Tuyên Quang) 69mm, Cao Răm (Phú Thọ) 62.4mm, Thanh (Quảng Trị) 55.6mm,…

Dự báo chiều và đêm 30/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, riêng khu vực tỉnh Quảng Ninh cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Nhiều khu vực có mưa dông ở miền Bắc. Ảnh: N.T

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo thời tiết từ đêm 30/7 đến ngày 01/8:

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Đêm 30 và ngày 31/7, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đêm 31/7 và ngày 1/8, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối 01/8 có mưa rào và dông rải rác

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 1/8 đến ngày 9/8:

Bắc Bộ: có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 03-04/8 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm); khoảng 1-2 ngày cuối mưa có xu hướng giảm dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 04-05/8 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.