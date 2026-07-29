Mưa lớn diện rộng, hệ thống thoát nước Hà Nội vận hành ra sao?

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, từ 5h15 ngày 29/7, mưa diện rộng do vùng mây đối lưu. Đến 6h30, lượng mưa tại Phú Xuyên đạt 70,7 mm, Yên Sở 67,8 mm và Bồ Đề 55,7 mm. Mưa lớn gây úng ngập cục bộ tại Cổ Linh, ngõ 42 Giang Văn Minh, Nguyễn Gia Bồng và Thụy Khuê. Đến 7h, nước tại Cổ Linh và Thụy Khuê cơ bản rút, giao thông bình thường; Nguyễn Gia Bồng còn ngập, ngõ 42 Giang Văn Minh còn ngập nhẹ.

Ảnh: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội

Từ 5h, các đơn vị đã bố trí lực lượng, phương tiện tại điểm trọng yếu, tua vớt rác, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm. Trạm Yên Sở chạy 9/20 tổ máy, cùng các trạm Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép. Các công trình chống ngập tại Đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Ecohome – Đông Ngạc, cùng 19 hồ điều hòa và 2 bể điều tiết bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm phạm vi và thời gian úng ngập.

Ảnh: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội