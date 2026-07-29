Mưa lớn diện rộng, hệ thống thoát nước Hà Nội vận hành ra sao?
SKĐS - Mưa lớn diện rộng từ rạng sáng 29/7 khiến một số khu vực tại Hà Nội xuất hiện úng ngập cục bộ. Hệ thống thoát nước được vận hành đồng bộ, lực lượng và phương tiện ứng trực từ sớm, qua đó giúp nhiều điểm nước nhanh chóng rút, giao thông cơ bản trở lại bình thường.
Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, từ 5h15 ngày 29/7, mưa diện rộng do vùng mây đối lưu. Đến 6h30, lượng mưa tại Phú Xuyên đạt 70,7 mm, Yên Sở 67,8 mm và Bồ Đề 55,7 mm. Mưa lớn gây úng ngập cục bộ tại Cổ Linh, ngõ 42 Giang Văn Minh, Nguyễn Gia Bồng và Thụy Khuê. Đến 7h, nước tại Cổ Linh và Thụy Khuê cơ bản rút, giao thông bình thường; Nguyễn Gia Bồng còn ngập, ngõ 42 Giang Văn Minh còn ngập nhẹ.
Ảnh: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội
Từ 5h, các đơn vị đã bố trí lực lượng, phương tiện tại điểm trọng yếu, tua vớt rác, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm. Trạm Yên Sở chạy 9/20 tổ máy, cùng các trạm Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 và Đồng Tép. Các công trình chống ngập tại Đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Ecohome – Đông Ngạc, cùng 19 hồ điều hòa và 2 bể điều tiết bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm phạm vi và thời gian úng ngập.
Ảnh: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội
Trong trận mưa sáng nay 29/7/2026, tại một số vị trí trên địa bàn thành phố xuất hiện hiện tượng nước tràn nhẹ lên mặt đường trong thời gian mưa lớn.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/07/2026 11:06 AM (GMT+7)