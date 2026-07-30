Hà Nội có thể tiếp tục xuất hiện mưa dông trong những giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Yên Xuân, Yên Bài, Phú Cát, Hòa Lạc, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Hương Sơn, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho khu vực trên, sau đó sẽ di chuyển và lan sang các phường/xã khác thuộc khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa dông khu vực nội thành Hà Nội những giờ tới. Ảnh: N.H

Mưa kéo dài khiến nhiều tỉnh, thành có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cơ quan khí tượng cho biết, trong 24 giờ qua (từ 06 giờ ngày 29/7 đến 06 giờ ngày 30/7) khu vực các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Trịnh Tường 165,4mm (Lào Cai); Xuân Hoà 61mm (Phú Thọ); Hoành Bồ 109,6mm (Quảng Ninh); Nam Sơn 120,8mmm (Nghệ An); Kỳ Thượng 195mm (Hà Tĩnh); Đạ Sar 119,2mm (Lâm Đồng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Lào Cai, Phú Thọ từ 5-10mm, có nơi trên 30mm; Quảng Ninh từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng từ 5-10mm có nơi trên 20mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Phú Thọ: An Bình, Cẩm Khê, Cao Dương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Liên Sơn, Mai Hạ, Quyết Thắng, Tam Đảo, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị

Lào Cai: Trịnh Tường; A Mú Sung, Bản Xèo, Bát Xát, Chấn Thịnh, Mỏ Vàng, Tân Hợp, Xuân Ái; Cốc San, Dền Sáng, Đông Cuông, Hưng Khánh, P. Cam Đường, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Tả Phìn, Tú Lệ

Quảng Ninh: P. Hoành Bồ; Ba Chẽ, Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Điền Xá, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Lạng, Kỳ Thượng, P. Cửa Ông, P. Móng Cái 1, P. Móng Cái 3, P. Mông Dương, Quảng Hà, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên

Nghệ An: Châu Hồng, Giai Xuân, Mậu Thạch, Minh Hợp, Mường Chọng, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Khê, Châu Tiến, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Môn Sơn, Mường Ham, Mường Lống, Mường Xén, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nhân Hòa, Nhôn Mai, P. Tây Hiếu, Quỳ Châu, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tam Quang, Tân An, Tân Phú, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiền Phong, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Xuân

Hà Tĩnh: Hương Sơn, Kỳ Thượng, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Tiến; Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Hương Khê, Kim Hoa, P. Bắc Hồng Lĩnh, P. Nam Hồng Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thượng Đức, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang 6 Lâm Đồng Lạc Dương; Đắk Mil, Kiến Đức, Quảng Tân, Tân Minh.