Khi nào miền Bắc tiếp tục đón đợt mưa dông mạnh tiếp theo?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (29/7), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 29/7 có nơi trên 80mm như các trạm: Trịnh Tưởng (Lào Cai) 98.8mm, Hoành Bồ (Quảng Ninh) 103.6mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 86.6mm,…

Dự báo chiều tối và đêm 29/7, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20- 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa dông mới. Ảnh: Tuấn Anh

Theo dự báo, từ đêm 31/7 đến khoảng ngày 8/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 1/8, mưa có xu hướng gia tăng, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ trong các đêm 30-31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Về thời tiết trên biển, hiện trạm Phú Quý có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo diễn biến trong 24h tới (đêm 29/7 và ngày 30/7), vùng biển từ Khánh Hòa đến Tp. Hồ Chí Minh và phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông: gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; sóng biển cao 2,0–3,0m.

Ngoài ra, đêm 29/7 và ngày 30/7, vịnh Bắc Bộ, từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7–8, sóng biển cao trên 2,0m.

Đêm 30/7 và ngày 31/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Tp. Hồ Chí Minh và phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông: gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao 2,0–3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết từ đêm 29/7 đến ngày 31/7:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và Lâm Đồng: có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 31/7 mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 31/7 đến ngày 8/8:

Bắc Bộ: có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 01/8 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: đêm 30-31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.