Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa liên tiếp vào đầu tháng 8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và ngày hôm nay (28/7), khu vực khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/7 đến 15 giờ ngày 28/7 có nơi trên 120mm như các trạm: Dào San 3 (Lai Châu) 124.2mm, Vũ Oai (Quảng Ninh) 135.9mm, Cổ Pháp (Bắc Ninh) 138.8mm, Triệu Sơn (Thanh Hóa) 124.8mm, Đô Lương (Nghệ An) 148.6mm, Đại Lào - Bảo Lộc (Lâm Đồng) 151.2mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 146.8mm,…

Từ chiều tối 28/7 đến sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ chiều tối 28/7 đến đêm 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa vào đầu tháng 8.

Ngoài ra chiều tối và đêm 28/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 29/7, mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Từ đêm 30/7, mưa lớn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cơ quan khí tượng nhận định, trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì mưa vừa, mưa to và dông đến hết ngày 29/7, cục bộ có nơi mưa rất to, sau đó mưa giảm nhưng vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 1/8, khu vực này có khả năng đón một đợt mưa mới, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to trong những ngày cuối tháng 7. Bước sang đầu tháng 8, mưa có xu hướng giảm, từ khoảng ngày 2/8 có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Trong khi đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và tối, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 28/7 đến ngày 30/7:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 29/7 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 30/7 đến ngày 7/8:

Bắc Bộ: có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 01/8 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: đêm 30-31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ khoảng ngày 02/8 có nắng nóng cục bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.