Hệ thống thoát nước Hà Nội đáp ứng đến đâu trước các trận mưa lớn?

Rạng sáng 28/7, Hà Nội xuất hiện mưa trên diện rộng, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 100 mm, riêng phường Phú Thượng gần 200 mm. Dù xuất hiện một số điểm ngập cục bộ, phần lớn đã rút nước sau ít giờ. Theo cơ quan quản lý, hệ thống thoát nước cùng các công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ để ứng phó với trận mưa.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đến 6h sáng 28/7, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như phường Phú Thượng 195,1 mm, Hai Bà Trưng 150,8 mm, Gia Lâm 137 mm, Phúc Lợi 113,6 mm, Bồ Đề 102,9 mm, Ba Đình 102,2 mm, Hoàn Kiếm 95,5 mm, Long Biên 89 mm, Văn Miếu 86,8 mm...

Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số khu vực xuất hiện ngập nước cục bộ. Cụ thể, các điểm Cổ Linh, Thiên Đức (gầm chui đường sắt), Nguyễn Gia Bồng, Đức Giang (đoạn từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97)... ghi nhận tình trạng ngập sau mưa. Tuy nhiên, đến thời điểm 7h, điểm ngập tại Cổ Linh đã rút hoàn toàn, giao thông trở lại bình thường. Các điểm Thiên Đức và Nguyễn Gia Bồng còn ngập nhẹ, phương tiện vẫn lưu thông được và dự kiến rút hết nước sau khoảng 30 phút.

Để ứng phó với trận mưa, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cùng các đơn vị duy trì thoát nước bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu nhằm kịp thời xử lý khi xảy ra đọng nước, úng ngập. Đồng thời, các trạm bơm đầu mối và trạm bơm cục bộ được vận hành theo diễn biến thực tế để tăng khả năng tiêu thoát nước.

Theo báo cáo, trạm bơm Yên Sở vận hành 11/20 tổ máy; trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 3/4 máy; trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy; trạm bơm Cầu Ngà 1 vận hành 2/3 máy; trạm bơm Cầu Ngà 3 vận hành 1/2 máy và trạm bơm Đồng Tép vận hành 1/2 máy. Bên cạnh đó, hệ thống cửa phai được vận hành theo quy trình, kết hợp điều tiết mực nước tại các hồ nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước và sẵn sàng ứng phó nếu mưa tiếp diễn.

Rạng sáng 28/7, Hà Nội ghi nhận mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi có lượng mưa trên 100 mm. Một số điểm ngập cục bộ xuất hiện sau mưa (Ảnh - Thành Long).

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cũng cho biết, trong trận mưa này, các công trình thuộc ba dự án khẩn cấp và một dự án chống úng ngập cục bộ, cùng hệ thống 19 hồ điều hòa và hai bể điều tiết đã được huy động để tăng khả năng tiếp nhận, trữ và điều tiết nước mưa, góp phần giảm tải cho hệ thống cống thoát nước.

Đáng chú ý, theo đánh giá của đơn vị quản lý, tại một số khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập trong các trận mưa trước đây như ngõ 42 Giang Văn Minh, khu vực La Pho - Cống Đõ và Phú Xá, trận mưa sáng 28/7 không ghi nhận tình trạng úng ngập. Đơn vị này cho rằng phạm vi và thời gian úng ngập trên địa bàn thành phố đã được hạn chế so với trước.

Ngoài hiện trường, từ 4h sáng, lực lượng duy trì thoát nước đã triển khai ứng trực, khơi thông ga thu, mở cửa phai tại các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm nhằm hạ thấp mực nước trên hệ thống. Đến 7h, trên địa bàn thành phố vẫn còn mưa nhỏ tại một số khu vực như Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng Mai. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, duy trì vận hành hệ thống và bố trí lực lượng bám sát hiện trường để xử lý khi có tình huống phát sinh.