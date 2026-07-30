Đứng gần biển quảng cáo dưới mưa, 2 anh em ruột tử vong do điện giật

Sáng 30/7, đại diện lãnh đạo UBND phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13h, ngày 29/7 tại khu vực xã Hải Ninh cũ, nay thuộc phường Ngọc Sơn.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Ảnh: NDCC.

Thời điểm trên, địa bàn có mưa lớn. Hai anh em L.C.Q. (11 tuổi) và L.T.Q.A. (6 tuổi), cùng trú tại khu phố Thanh Bình, vừa đi thả diều ở khu vực ngoài biển trở về. Sau đó, hai cháu đứng tại khu vực có tấm biển quảng cáo và bất ngờ bị điện giật.

Người dân đưa hai cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.

"Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương", đại diện UBND phường Ngọc Sơn thông tin.

Theo nhận định ban đầu, khu vực xảy ra vụ việc có thể bị rò rỉ điện trong điều kiện trời mưa. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.