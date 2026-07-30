Sân vận động dự kiến lớn nhất thế giới được đổi tên thành VinFast

Thông tin về tên mới của sân vận động được nêu trong thông cáo báo chí ngày 30/7 của Công ty cổ phần Vinhomes. Đây là lần đổi tên thứ ba của sân vận động nằm trong khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (trước đây là khu đô thị thể thao Olympic).

Ban đầu, sân này có tên "Lạc Việt", rồi đổi thành "Trống Đồng". Đến phiên thường niên hồi tháng 4, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết sân vận động được đổi tên thành "Hùng Vương" để phù hợp hơn với thông điệp mà công trình muốn truyền tải.

Phối cảnh sân VinFast. Ảnh: Vingroup

Với việc mang tên mới - "VinFast", sân vận động của Vingroup cũng sẽ tương đồng với xu hướng gắn tên sân với các thương hiệu, hãng xe lớn trên thế giới. Hiện nay, nhiều sân vận động mang tên của hãng xe thông qua các hợp đồng tài trợ quyền đặt tên.

Ví dụ, Mercedes-Benz là tên của hai sân vận động tại Atlanta, Mỹ (sức chứa đến 83.000 chỗ) và tại Stuttgart, Đức (hơn 60.000 chỗ). Tương tự, các hãng ôtô khác Volkswagen, Audi, Ford, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai... cũng có sân vận động gắn với tên thương hiệu của mình. Tại World Cup 2026, trận chung kết diễn ra trên sân MetLife - tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới - mua quyền đặt tên sân vận động này trong 25 năm.

Sân vận động VinFast nằm tại khu B của dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội với sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Đây dự kiến là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành.

Công trình này được bắt đầu triển khai từ cuối năm ngoái trên khu đất rộng hơn 70 ha. Đến nay sau hơn nửa năm thi công, hình hài của sân vận động đã dần hình thành cùng các hạng mục, đường giao thông phụ trợ.

Sân vận động của Vingroup dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 7/2027.

Trong khi đó, khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội rộng hơn 9.000 ha, tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đủ điều kiện đăng cai các sự kiện như ASIAD và Olympic trong tương lai.

Dự án chia thành 4 phân khu gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Dự án nằm trên địa bàn 11 xã, phường gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.