Nga xây hầm kiên cố bảo vệ dàn chiến đấu cơ 'thách thức' mọi đòn tập kích Ukraine

Marinovka là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Nga phục vụ các nhiệm vụ trinh sát chiến thuật liên quan đến chiến trường Ukraine. Động thái này được xem là nỗ lực nhằm tăng khả năng sống sót cho các máy bay có giá trị cao, trong bối cảnh Ukraine liên tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa nhằm vào các sân bay quân sự của Nga.

Máy bay chiến đấu Su-34. (Ảnh: MW)

Marinovka hiện là nơi triển khai các máy bay trinh sát Su-24MR cùng các tiêm kích ném bom Su-34 được cấu hình để thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Việc xây dựng thêm các hầm trú ẩn phản ánh ưu tiên ngày càng lớn của Moscow trong bảo vệ lực lượng không quân, sau hàng loạt cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Ukraine vào các căn cứ trên lãnh thổ Nga.

Theo đánh giá từ hình ảnh vệ tinh, các công trình này chủ yếu được thiết kế để giảm thiểu thiệt hại do mảnh văng, sóng xung kích và các cuộc tấn công bằng UAV, thay vì có khả năng chống chịu hoàn toàn trước các loại vũ khí dẫn đường chính xác cỡ lớn đánh trúng trực tiếp. Dù vậy, ngay cả những hầm trú ẩn có kết cấu tương đối đơn giản cũng có thể hạn chế đáng kể thiệt hại thứ cấp do các vụ nổ xảy ra trong khu vực sân bay, qua đó nâng cao khả năng bảo vệ máy bay.

Su-24MR là phiên bản trinh sát của dòng Su-24 từ thời Liên Xô, được trang bị nhiều cảm biến chuyên dụng để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tầm thấp ở tốc độ cao. Trong khi đó, Su-34 được phát triển để thay thế Su-24M trong vai trò tấn công, đồng thời được nâng cấp mạnh về năng lực trinh sát nhằm từng bước thay thế cả Su-24MR.

Su-34 được tích hợp ba biến thể của hệ thống trinh sát đa năng Sych, cho phép thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin vô tuyến điện tử, radar và quang học. Năm 2014, thời điểm Su-34 bắt đầu được đưa vào trang bị, Nga vẫn còn hơn 130 chiếc Su-24MR đang hoạt động. Việc tiếp tục sản xuất Su-34 với vai trò thay thế trực tiếp dòng máy bay cũ này có thể giúp kéo dài đáng kể vòng đời của chương trình.

Việc Nga đẩy mạnh xây dựng các công trình bảo vệ tại căn cứ không quân diễn ra trong bối cảnh nhiều quan chức NATO công khai kêu gọi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng hàng không của Nga.

Tháng 7/2025, Thiếu tướng Christian Freuding của quân đội Đức từng tuyên bố Ukraine nên tìm cách làm suy giảm năng lực tấn công của Nga ngay từ trước khi các lực lượng này được triển khai. Theo ông, Kiev cần sử dụng các phương tiện tấn công tầm xa để đánh vào máy bay, sân bay và cả các cơ sở sản xuất vũ khí của Nga.

Những lời kêu gọi đó xuất hiện sau khi Ukraine thực hiện nhiều cuộc tập kích nhằm vào các sân bay quân sự của Nga trong 2 năm qua. Kiev ngày càng sử dụng các tổ hợp tấn công kết hợp giữa UAV tầm xa, tên lửa hành trình và các chiến dịch đặc biệt để nhắm vào những căn cứ nằm cách tiền tuyến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km.

Không chỉ Marinovka, đầu tháng 7/2026, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy Nga đang triển khai xây dựng hàng loạt hầm trú ẩn kiên cố tại Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur và căn cứ không quân Dzemgi kế cận. Đây là nơi bố trí các tiêm kích hiện đại như Su-57, Su-35S và Su-30SM2.

Theo các thông tin được công bố, các chiến dịch tấn công của Ukraine nhận được sự hỗ trợ tình báo đáng kể từ các quốc gia thành viên NATO. Mục tiêu không chỉ bao gồm máy bay ném bom chiến lược, máy bay cảnh báo sớm, tiêm kích và cơ sở bảo dưỡng, mà còn mở rộng sang các trung tâm hậu cần và nhiều hạ tầng quân sự quan trọng khác.