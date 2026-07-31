Cựu Bộ trưởng quốc phòng Ukraine hé lộ lý do bất ngờ bị miễn nhiệm

Ông Mykhailo Fedorov. Ảnh: Roman Pashkovskiy / Mykhailo Fedorov’s team)

Ông Fedorov cho biết cải cách mua sắm công đã góp phần dẫn đến việc ông bị miễn nhiệm đột ngột hồi đầu tháng này. Theo đó căng thẳng đã bắt đầu xuất hiện từ tháng 4. “Bộ Quốc phòng và tôi với tư cách là bộ trưởng, đã bị nhiều người gây áp lực vì chúng tôi bắt đầu tái cấu trúc nhiều quy trình nội bộ".

Ông đề cập cụ thể tới vấn đề mua sắm và đấu thầu cạnh tranh, nói rằng những nỗ lực tái cấu trúc các hệ thống này đã ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều cá nhân và công ty.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Fedorov cũng nói về bất đồng giữa ông và Tổng tư lệnh quân đội khi đó là Oleksandr Syrskyi. “Không có xung đột cá nhân với tổng tư lệnh theo nghĩa thông thường. Đó là sự khác biệt về tầm nhìn về cách thức chiến đấu".

Ông nói bất đồng liên quan đến tốc độ ra quyết định, vai trò được giao cho các chỉ huy trẻ và việc thực hiện các cải cách quân sự.

Khi được hỏi, liệu có quay trở lại nắm quyền Bộ Quốc phòng nếu được Tổng thống Zelensky đề nghị. Ông Fedorov nói “100%” sẽ trở lại song ông không tìm cách quay lại chính phủ chỉ để duy trì quyền lực. “Tôi thực sự muốn mọi người hiểu rằng mục tiêu của tôi không phải là tìm kiếm một vị trí cho riêng mình... Tôi hoàn toàn cảm thấy ổn với việc không còn làm việc trong chính phủ. Điều đó không sao cả. Tôi không cần một chức vụ bằng mọi giá".

Tuy nhiên, ông Fedorov cho biết nếu quay trở lại chính phủ, đó phải là một vị trí cho phép ông thực sự có thẩm quyền để thực hiện tầm nhìn của mình đối với nỗ lực chiến đấu của Ukraine.

“Nếu trở lại chính phủ, xét theo sứ mệnh mà tôi đặt ra cho bản thân, đó phải là một vị trí có trách nhiệm thực sự. Đó là Bộ Quốc phòng... Tôi hiểu tất cả những thách thức đang ở phía trước. Tôi hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với chúng. Nếu không, vẫn còn những cách khác để hiện thực hóa tầm nhìn này.”

Việc ông Fedorov bị miễn nhiệm đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình hiếm hoi trong thời chiến tại Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine, khi người biểu tình yêu cầu khôi phục chức vụ cho ông. Sau 6 ngày biểu tình liên tiếp, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thay thế Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi bằng ông Mykhailo Drapatyi.