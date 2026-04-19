Mưa dông phủ khắp Hà Nội, cảnh báo lốc sét và mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 19/4 tại khu vực Hà Nội có diễn biến phức tạp khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy, hầu khắp các phường, xã thuộc TP Hà Nội đã xuất hiện mưa rào và dông, đánh dấu một ngày thời tiết bất ổn trong giai đoạn chuyển mùa.

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông trên hầu khắp Hà Nội.

Không chỉ Hà Nội, tình trạng mưa dông còn lan rộng ra nhiều địa phương khác thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo đó, ngày và đêm nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/4 đến ngày 28/4, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ nhiều ngày hứng mưa rào và dông vài nơi. Đêm 20/4, vùng núi, trung du mưa rào và dông rải rác.

Thời kỳ từ khoảng chiều tối 22 - 24/4, trên hầu khắp miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Ngày 21 - 22/4, Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này không kéo dài lâu và cường độ không gay gắt như những ngày trước đó. Khoảng 23 - 24/4, khu vực này khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, từ 22 - 23/4, Trung Trung Bộ có thể nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo.