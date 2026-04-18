Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc hứng mưa dông, miền Trung xuất hiện nắng nóng

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, từ đêm nay đến ngày 20/4, thời tiết phổ biến ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong đó, đồng bằng có mưa rào và dông ở một vài nơi.

Thời tiết Bắc Trung Bộ cũng có nhiều nét tương đồng với đồng bằng Bắc Bộ khi duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác trên cả nước bao gồm Trung Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, còn ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/4 đến ngày 28/4, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ nhiều ngày hứng mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm 20/4, vùng núi, trung du mưa rào và dông rải rác.

Thời kỳ từ khoảng chiều tối 22 - 24/4, trên hầu khắp miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Từ khoảng ngày 21 - 22/4, Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này không kéo dài lâu và cường độ không gay gắt như những ngày trước đó khi khoảng 23 - 24/4, khu vực này khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, từ 22 - 23/4, Trung Trung Bộ có thể nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai 19/4, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội không có nhiều thay đổi so với hôm nay, cao nhất 29°C, thấp nhất 25°C, trời có mây, không mưa.

Ngày 20/4, khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng 31°C, thấp nhất 25°C.

Trong hai ngày 21 - 22/4, Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục tăng lên mức 33 - 34°C, gây oi bức. Nhiệt độ thấp nhất cũng tăng nhẹ lên 26°C.

Ngày 23 - 24/4, Hà Nội chuyển mưa vừa, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm mạnh còn 27-28°C, trời mát mẻ trở lại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực này cũng giảm về ngưỡng 23 - 24°C.

Ba ngày cuối thời kỳ dự báo, trong khi nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, duy trì mức 23 - 24°C thì nhiệt độ cao nhất xu hướng tăng lên ngưỡng 30 - 31°C.