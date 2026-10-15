Những chỉ đạo gian lận khiến Shark Bình bị cáo buộc trốn thuế

Hành vi của ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu trong kết luận mới ban hành, đề nghị truy tố về ba tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng vụ án còn có 12 bị can khác.

Theo kết luận điều tra, Shark Bình là nhà sáng lập, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech. Năm 2022, ông Bình thành lập thêm Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland dùng để ký hợp đồng mua bán bất động sản.

Tại bất động sản Nextland, để quản lý, cập nhật doanh thu bán hàng, chi phí liên quan, ông Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống số sách kế toán. Trong đó, phần mềm "Smart ACC" để theo dõi và kê khai thuế. Phần mềm "NB-TL" (viết tắt của Nguyễn Bình - Tương Lai) trên Fast Accounting dùng để theo dõi doanh thu bán hàng và chi phí thực tế.

Nhằm bỏ ngoài sổ sách lợi nhuận của Công ty Nextland, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Nghĩa là giá bán thực tế cao hơn giá trị ghi trên hợp đồng. Tiền chênh lệch được chuyển ví ngân lượng do ông chỉ định.

Shark Bình không trực tiếp ra mặt mà để cho cấp dưới đi thỏa thuận giao dịch và ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Kế toán trưởng Trần Thị Thúy Vân và Phó tổng Nguyễn Thị Thanh Hương biết rõ việc mua bán có chênh lệch và doanh thu để ngoài sổ sách nhưng vẫn báo cáo không đúng thực tế để kê khai thuế.

Công an xác định, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Công ty Nextland đã ký hợp đồng bán 7 bất động sản với doanh thu là 117 tỷ đồng nhưng bỏ ngoài sổ sách 44,78 tỷ đồng.

Trong đó, một bất động sản do Nextland mua của công ty Hà Đô sau đó bán lại với giá 30,7 tỷ đồng nhưng chỉ ghi trên hợp đồng 5,9 tỷ. Hai bất động sản cũng được Nextland bán với giá thực tế là 17,7 tỷ đồng nhưng ghi trên hợp đồng 10,6 tỷ.

Công an kết luận, Nextland đã dùng hai sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thật, giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước 4,3 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Bình thừa nhận đã chỉ đạo thực hiện sai phạm. Tiền chênh lệch được sử dụng cá nhân.

Shark Bình lúc bị bắt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Linh Đan

Trốn thuế vì kinh doanh dịch vụ máy POS có lãi lớn

Theo kết luận điều tra, Công ty Cổ phần công nghệ Vi Mo thuộc hệ sinh thái của Shark Bình, chuyên hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán. Nghĩa là nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy POS có thu phí. Doanh nghiệp do Đỗ Công Diễn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Khi khách hàng sử dụng máy để thanh toán mua hàng, dịch vụ bằng hình thức quẹt thẻ, công ty Vimo sẽ thu phí trên mỗi giao dịch thanh toán. Ngân hàng chịu trách nhiệm thanh toán tiền phí cho công ty Vimo.

Do doanh thu của công ty Vimo lớn, ông Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo bị can Diễn và Tuất, thành viên HĐQT, cùng kế toán trưởng Trần Thị Thu Linh chỉ hạch toán, kê khai một phần doanh thu từ tháng 2/2024. Phần còn lại sẽ bỏ ngoài sổ sách.

Kết luận điều tra nếu, thấy việc làm này không đúng pháp luật, Linh có chủ động trao đổi với Diễn. Nhưng cuối cùng hai người vẫn thực hiện bởi người chỉ đạo là Bình - ông chủ công ty và là người có quyền quyết định cao nhất. Do vậy Linh buộc phải làm theo chỉ đạo của cấp trên và thực hiện kê khai giảm doanh thu trong tháng 2,3,4/2024.

Hết tháng 4/2024, Linh, Diễn trao đổi thêm với Tuất về rủi ro trong việc kê khai giảm, báo cáo lại để không tiếp tục thực hiện. Ông Bình đồng ý dừng việc kê khai giảm doanh thu của công ty Vimo.

Công an kết luận, ba tháng đầu năm 2024, tổng số tiền doanh thu không được ghi nhận, kê khai là gần 30 tỷ đồng. Số tiền này được các bị can Bình, Tuất và Diễn thụ hưởng toàn bộ, phân chia theo tỷ lệ cổ phần. Như vậy, Shark Bình trốn thuế 5,9 tỷ đồng.

Công an chuyển tải liệu sau khi khám xét công ty NextTech, tối 7/10/2025. Ảnh: Linh Đan

Shark Bình nhận cổ tức 655 tỷ đồng trong ba năm

Ngoài ra, Shark Bình còn là cổ đông cá nhân sở hữu trực tiếp phần lớn cổ phần hoặc nhờ người đứng tên hộ ở một số công ty trong hệ sinh thái. Các công ty này đều có lợi nhuận lớn. Bởi thế, để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân 5% khi nhận tiền cổ tức, ông Bình đã nhờ người thành lập, đứng tên bốn công ty TNHH một thành viên.

Sau khi thành lập xong, Bình dùng các công ty này để mua, nhận chuyển nhượng lại cổ phần của anh ta. Tiền nhận lợi nhuận sau đó được đổ về tài khoản của người đứng tên công ty rồi chuyển tiếp cho cá nhân Bình để chi tiêu.

Theo kết luận, từ năm 2023 đến 2025, tập đoàn Nexttech, Nextpay, Ngân lượng và Nextpay Việt Nam đã 26 lần thực hiện phân chia cổ tức. Shark Bình đã thông qua 4 công ty "ma" đã lập để nhận về hơn 655 tỷ đồng song không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Giám định viên kết luận, không đủ cơ sở xác định ông Bình có hành vi trốn thuế theo Luật quản lý thuế 2019. Tuy nhiên, nếu công an có đủ hồ sơ xác định các công ty đã chia cổ tức 655 tỷ đồng cho cổ đông cá nhân thì đơn vị chi trả phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hơn 32,7 tỷ đồng trước khi trả cổ tức.

Căn cứ lời khai, dòng tiền, cơ quan điều tra kết luận, Shark Bình đã trốn thuế 32,7 tỷ đồng. Với hai hành vi, trong vụ án này ông Bình bị cáo buộc trốn thuế gần 38,7 tỷ đồng.

Ngoài hai sai phạm về trốn thuế và kế toán, Shark Bình còn bị cáo buộc lừa đảo liên quan dự án tiền số Antex. Tổng số tiền thu về trên ví tổng của dự án Antex là 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD (khoảng 101 tỷ đồng, theo quy đổi giá năm 2021). Công an xác định Shark Bình chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn song không kết luận cụ thể về số tiền này.