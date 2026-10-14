Khởi tố nguyên Chủ tịch xã tự ý bán cả trụ sở làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 bị can nguyên là cán bộ xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) do liên quan đến hành vi tự ý bán đất và trụ sở làm việc thuộc tài sản công, gây thiệt hại hơn 545 triệu đồng.

Hai bị can gồm: Bạch Chí Điển (sinh năm 1960), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021và Hoàng Mạnh Dũng (sinh năm 1979), nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn, về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Bạch Chí Điển bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình công tác, Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng đã cố ý vượt quá quyền hạn được giao, tự ý thực hiện các giao dịch chuyển nhượng đất và trụ sở làm việc thuộc tài sản công trên địa bàn xã Trường Sơn cho các cá nhân, không đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, hai bị can đã tự ý bán tổng diện tích 1.116,2 m² đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị như trụ sở Chi cục Thuế huyện, Trường Mầm non, Trạm Y tế xã… cho 4 hộ dân sinh sống xung quanh, với tổng số tiền 545.860.000 đồng.

Hoàng Mạnh Dũng bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch trên không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định mà được các bị can giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách ngân sách và tự ý chi tiêu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo kết quả điều tra, hành vi bán đất trái thẩm quyền đã trực tiếp gây thiệt hại 545.860.000 đồng cho các hộ dân mua đất, do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án và các bị can theo quy định của pháp luật.