Người phát triển tiền số Antex cùng Shark Bình đang bỏ trốn, bị đề nghị truy tố vắng mặt

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án tiền số Antex của Nguyễn Hòa Bình (tức Shrak Bình), cơ quan điều tra đề nghị truy tố vắng mặt một bị can là Vũ Ngọc Sinh (SN 1990, ở Hải Phòng).

Theo điều tra, năm 2021, Shark Bình cùng đồng phạm, đều là những người có trình độ về tiền số - coin, góp tiền thực hiện dự án Antex để phát triển ví VNDT.

Mặc dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư vào dự án nhưng đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận. Trong đó, dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa thực hiện, đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào tháng 3/2022.

Tuy vậy, dự án này vẫn thu hút các nhà đầu tư “rót tiền”. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Số tiền nhận được, Shark Bình chỉ đạo rút ra chia nhau và trong đó, ông ta nhận 8,4 tỷ đồng. Bị can Vũ Ngọc Sinh được nhận hơn 2,4 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Hòa Bình tại thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: Shark Tank.

Điều ra xác định, Vũ Ngọc Sinh tham gia phát hành token Antex để huy động tiền của các bị hại. Anh ta là người nghiên cứu, phát triển sản phẩm dự án.

Sau khi dự án bán được các token, tháng 5/2022, Shark Bình cùng đồng phạm thống nhất rút tiền chia nhau chiếm đoạt. Sinh với tư cách là người góp vốn được chia số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ góp vốn là 11,5%.

Để nhận số tiền trên, Sinh đã cung cấp số tài khoản của người khác cho bị can Mai Thái Hà (SN 1986, ở Ninh Bình). Do trước đó, Sinh vay Hà số tiền 455 triệu nên Hà đối trừ khoản này rồi sử dụng tài khoản của vợ mình, chuyển cho Sinh hơn 1,9 tỷ đồng.

Biết Hà chuyển tiền, Sinh nhờ tài khoản nhận tiền hộ chuyển toàn bộ hơn 1,9 tỷ đồng cho em gái Sinh là Vũ Thị Thùy (SN 1996).

Tại cơ quan điều tra, chị Vũ Thị Thùy khai cho anh trai mượn tài khoản để nhận và chuyển tiền từ năm 2022. Số tiền trên, theo chỉ đạo của Sinh, Thùy chuyển 770 triệu vào tài khoản của Sinh; chuyển hơn 1 tỷ cho Công ty Novareal với nội dung: “Vu ngọc sinh thanh toan mua can sv4 17 02 du an aquacity phonenix west”.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh đối với Vũ Ngọc Sinh tại Công an phường Nguyễn Đại Năng (Hải Phòng) và cho kết quả, bố anh ta làm tàu thủy nội địa không rõ ở đâu, không liên lạc được còn mẹ mắc bệnh. Sinh đi làm ở đâu không rõ, không về địa phương nên công an phường không xác định được Sinh đang sống, làm việc ở đâu và không thể triệu tập.

Vũ Thị Thùy cũng khai anh trai mình bỏ nhà đi đâu không rõ từ tháng 4/2025, hiện gia đình không biết Sinh ở đâu, làm gì.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Sinh và xác định anh ta có hành vi đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình đưa ra thông tin gian dối về dự án Antex để lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại số tiền đặc biệt lớn. Căn cứ lời khai, tài liệu và căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2025 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND, VKSND, đủ điều kiện để truy tố, xét xử vắng mặt Vũ Ngọc Sinh.